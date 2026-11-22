Desire Doue bật khóc, lấy tay che mặt khi được đưa khỏi sân bằng cáng trong trận PSG gặp Nice.

Phút 39 trận gặp Nice, Desire Doue nằm sân đau đớn sau một pha xử lý bóng. Tiền đạo 21 tuổi ôm chặt đầu gối phải, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Khi được đưa khỏi sân bằng cáng, anh không kìm được nước mắt và liên tục lấy tay che mặt.

Chỉ khoảng 7 phút trước, Doue còn ăn mừng bàn thắng giúp PSG dẫn Nice 2-1. Từ đường căng ngang của Achraf Hakimi, tuyển thủ Pháp có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới. Niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo về một chấn thương có thể khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tình huống xảy ra khi Doue cố xoay người trong lúc kiểm soát bóng. Chân phải của anh tiếp đất không thuận lợi, khiến đầu gối bị xoắn mạnh. Cầu thủ PSG lập tức ngã xuống dù không va chạm trực tiếp với đối phương.

Trận đấu phải tạm dừng khoảng 5 phút để đội ngũ y tế chăm sóc Doue. Những tiếng vỗ tay vang lên trên khán đài Allianz Riviera khi tiền đạo người Pháp được đưa khỏi sân. Ferran Torres vào thay anh.

Luis Enrique xác nhận chấn thương của Doue nghiêm trọng, nhưng PSG vẫn phải chờ kết quả kiểm tra để xác định thời gian nghỉ thi đấu.

Sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự lo lắng. "Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra vào ngày mai, nhưng rõ ràng đây là một chấn thương nghiêm trọng. Tôi đã nói chuyện với Doue trong phòng thay đồ. Chúng tôi cần kết quả kiểm tra chính thức để biết chính xác tình trạng của cậu ấy", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

PSG lo ngại Doue có thể gặp vấn đề nghiêm trọng ở dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris chưa công bố kết quả kiểm tra y tế. Khả năng tiền đạo 21 tuổi phải nghỉ hết mùa mới chỉ là dự đoán, chưa có xác nhận chính thức.

Chấn thương của Doue đến đúng lúc PSG đang đau đầu về lực lượng. Trước đó, Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Barcelona tại Champions League hồi tháng 10. Ousmane Dembele cũng vừa trở lại sau một tháng vắng mặt.

Doue đang có phong độ tốt ở mùa giải này, đặc biệt tại Champions League với 3 bàn thắng sau 3 lần ra sân. Anh là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công PSG, nhờ khả năng đi bóng, di chuyển linh hoạt và chơi được nhiều vị trí.

Sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự lo lắng.

Nếu phải nghỉ dài hạn, Doue sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng của PSG, đồng thời ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của HLV Zinedine Zidane ở tuyển Pháp trước vòng tứ kết Nations League gặp Tây Ban Nha vào tháng 3/2027.

PSG cuối cùng thắng Nice 3-2 nhờ bàn quyết định của Ferran Torres ở phút 85, qua đó củng cố ngôi đầu Ligue 1. Dù vậy, chiến thắng không thể xua đi nỗi lo của Luis Enrique khi đội bóng có nguy cơ mất thêm một trụ cột trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.