Sao phim 'Reply 1988' gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu

Theo MyDaily, sáng 14/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Cảnh sát Mapo, Seoul, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo. Thời điểm này, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân và xảy ra va chạm với một xe thu gom rác đang lưu thông trên đường.

Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của nam diễn viên. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của Go Kyung Pyo đã vượt ngưỡng bị thu hồi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật Hàn Quốc.

Nam diễn viên sau đó được đưa về cơ quan cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Hiện Go Kyung Pyo đã hoàn tất buổi làm việc ban đầu và được cho về nhà.

Ngay sau khi thông tin được công bố, công ty quản lý CLN Company đã phát đi thông báo chính thức, xác nhận vụ việc và gửi lời xin lỗi.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn lái xe trong tình trạng say rượu của Go Kyung Pyo. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi tất cả những người đã tin tưởng và ủng hộ nam diễn viên vì đã khiến mọi người thất vọng và lo lắng", phía công ty cho biết.

Đại diện CLN Company xác nhận Go Kyung Pyo đã thừa nhận hành vi sai trái và đang vô cùng hối hận. Công ty nhấn mạnh nam diễn viên nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của việc lái xe khi đã sử dụng rượu bia, đồng thời cam kết chấp nhận mọi hình thức xử lý từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành các quyết định xử lý trong thời gian tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm liên quan, bao gồm cả việc khắc phục thiệt hại do vụ tai nạn gây ra", thông báo nêu rõ.

CLN Company cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý nghệ sĩ để tránh những sự việc tương tự tái diễn. Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ diễn biến và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.

CLN Company cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác quản lý nghệ sĩ để tránh những sự việc tương tự tái diễn.

Go Kyung Pyo là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng gây ấn tượng qua nhiều bộ phim nổi tiếng, đặc biệt là Reply 1988. Thông tin nam diễn viên vướng bê bối lái xe khi say rượu đang thu hút sự chú ý, trong bối cảnh những hành vi vi phạm luật giao thông của nghệ sĩ luôn là vấn đề được công chúng Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.