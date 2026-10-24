Sao nữ 'Wednesday' tuyên bố tạm dừng đóng phim truyền hình

Theo MyDaily dẫn nguồn Page Six, mới đây, Jenna Ortega đã có những chia sẻ đáng chú ý khi tham gia chương trình podcast Happy Sad Confused của Josh Horowitz.

Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên 24 tuổi đề cập đến định hướng sự nghiệp sau khi hoàn thành hành trình với loạt phim Wednesday.

Jenna Ortega đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Jenna Ortega cho biết: "Thực ra, tôi chưa có cuộc thảo luận cụ thể nào liên quan đến việc tham gia các thương hiệu phim lớn". Nữ diễn viên nói thêm: "Nhưng nếu đó là điều tôi cần, cơ hội sẽ tự nhiên đến. Tôi nghĩ sau khi Wednesday kết thúc, tôi sẽ tạm nghỉ đóng phim truyền hình một thời gian".

Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định này, Jenna Ortega cho biết cô đã dành phần lớn tuổi thơ và những năm trưởng thành để làm việc liên tục trong lĩnh vực truyền hình.

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã làm việc trong lĩnh vực truyền hình suốt nhiều năm, liên tục chuyển từ dự án này sang dự án khác mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đây, tôi muốn dành thời gian để trải nghiệm những điều mới mẻ", nữ diễn viên bộc bạch.

Đáng chú ý, tuyên bố của Jenna Ortega không đồng nghĩa với việc cô sẽ lập tức rời khỏi Wednesday. Nữ diễn viên vẫn tiếp tục đảm nhận vai Wednesday Addams trong mùa thứ ba, dự kiến phát hành vào năm 2027.

Ra mắt năm 2022, Wednesday nhanh chóng trở thành một trong những loạt phim nổi bật của Netflix, đồng thời giúp tên tuổi Jenna Ortega được biết đến rộng rãi trên toàn cầu. Tác phẩm đã giành được bốn giải Emmy, trong khi Jenna Ortega cũng nhiều lần nhận đề cử ở các hạng mục quan trọng.

Sau mùa thứ hai phát hành năm 2025, Netflix tiếp tục triển khai mùa thứ ba với sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc như Luis Guzmán trong vai Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones trong vai Morticia Addams và Isaac Ordonez trong vai Pugsley Addams.

Bên cạnh đó, mùa phim mới còn có sự góp mặt của Winona Ryder, người từng hợp tác với Jenna Ortega trong Beetlejuice Beetlejuice, cùng nữ diễn viên Eva Green. Theo thông tin được công bố, quá trình ghi hình mùa thứ ba đã hoàn tất vào tháng 9 vừa qua.

Ngoài kế hoạch tạm dừng hoạt động truyền hình, Jenna Ortega từng gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong thời gian làm diễn viên nhí. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, nữ diễn viên tiết lộ: "Khi còn là diễn viên nhí, đã có những lần tôi không được ăn hay uống bất cứ thứ gì suốt cả ngày trên phim trường".

Jenna Ortega từng gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong thời gian làm diễn viên nhí.

Lời kể của Jenna Ortega khiến nhiều người quan tâm đến áp lực và điều kiện làm việc mà các diễn viên nhỏ tuổi có thể phải đối mặt trong ngành công nghiệp giải trí.

Dù vậy, nữ diễn viên không công bố cụ thể dự án hay cá nhân liên quan đến trải nghiệm này trong những thông tin được dẫn lại. Sau nhiều năm làm việc liên tục, Jenna Ortega đang hướng đến một giai đoạn mới trong sự nghiệp, nơi cô có thể chủ động lựa chọn dự án và dành thêm thời gian cho những trải nghiệm cá nhân.

Với thành công của Wednesday, quyết định tạm rời xa truyền hình của nữ diễn viên được xem là một bước chuyển đáng chú ý, thay vì lời tuyên bố giải nghệ hay chấm dứt hoàn toàn hoạt động diễn xuất.