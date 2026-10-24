Sao nữ được netizen ví như 'em gái Triệu Lệ Dĩnh', cắt tóc ngắn càng giống hơn

Từ thời đi học, Ngọc Xuân đã được bạn bè nhận xét gương mặt có nhiều nét giống Triệu Lệ Dĩnh. Đến khi gia nhập showbiz, nữ diễn viên có biệt danh “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt” khiến cô có phần ngại ngùng khi được so sánh với ngôi sao Hoa ngữ.

Đến khi Ngọc Xuân cắt tóc tém, các đường nét thanh tú, ngọt ngào càng rõ nét hơn. Chính nữ diễn viên chủ động xuống tóc khi thể hiện vai San trong Bò Sữa Bay. Theo kịch bản ban đầu, nhân vật này sẽ thả tóc dài nhưng sau khi đọc kịch bản, Ngọc Xuân cho rằng San từng du học, lại làm công việc nghiên cứu nên cần cá tính và hiện đại hơn các cô gái trẻ trong bối cảnh thập niên 1990 ở vùng cao nguyên.

Đây cũng là cơ hội để Ngọc Xuân được cắt tóc ngắn giống tạo hình của siêu sao Anne Hathaway trong bom tấn Interstellar như cô ao ước từ lâu. Dù Bò Sữa Bay đóng máy đã hơn nửa năm, cô vẫn giữ kiểu tóc trong phim, tạo nên dấu ấn lạ trong các sự kiện, hoạt động thường ngày.

Trong Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân vào vai con gái của giám đốc nông trường bò sữa, đang nghiên cứu công thức sữa mới. Những ngày vùi mình trong thế giới lý tưởng khoa học của San bất chợt bị xáo trộn trước sự xuất hiện của bốn anh em Trâu, Béo, Đức, Lân - bốn công nhân tại nông trường. Bề ngoài, họ đến hỗ trợ San nghiên cứu, nhưng thực chất có ý đồ đánh cắp công thức sữa.

Trong cảm nhận của Ngọc Xuân, nhân vật San có thể trong sáng nhưng không ngây thơ, có thể điềm đạm nhưng không hiền. Bên ngoài, San cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cũng có cuộc chiến nội tâm cần vượt qua và đó là những điều thú vị của vai diễn này.

Nữ diễn viên tiết lộ Võ Điền Gia Huy là người kết nối dàn cast với nhau, thường rủ nhóm bạn cùng đi chơi, “đầu trò” trong các buổi tụ họp, mang đến không khí vui vẻ trên trường quay. Còn Nguyễn Hùng cũng rất tích cực hỗ trợ bạn diễn, còn dành thời gian trò chuyện chia sẻ về định hướng nghề nghiệp với mọi người.