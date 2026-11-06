Sao nữ 'đẹp như hoa ngay từ khi chưa nở': Lưu Diệc Phi, Trần Đô Linh và ai nữa?

Lâu nay, cư dân mạng vẫn có câu nói “dậy thì thành công” để nói về những người lúc nhỏ nhìn bình thường nhưng lớn lên lại “trổ mã”, nhan sắc nổi trội. Ấy thế mà showbiz Hoa ngữ không thiếu sao nữ xinh đẹp từ nhỏ, ngay từ khi chưa nổi tiếng đã sở hữu ngoại hình và khí chất nổi bật.

Đây là tấm ảnh chụp Trần Đô Linh năm 2013, khi đang là sinh viên đại học, đứng ngẩn ngơ suy nghĩ khi chờ xe buýt. Dù chưa hề gia nhập showbiz, Trần Đô Linh đã có thần thái tao nhã, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn đầy ấn tượng nên một người qua đường đi ngang qua cũng chú ý đến và chụp lại khoảnh khắc này. Bức ảnh khiến cư dân mạng xôn xao vì nhan sắc thanh tao của Trần Đô Linh. Sau đó cô đã được mời đóng phim Tai Trái năm 2015, rồi cứ thế gắn bó với diễn xuất.

Nhiều năm trước, netizen Trung Quốc từng vô cùng thích thú với bức ảnh chụp lén Địch Lệ Nhiệt Ba năm 2007, khi cô mới 15 tuổi. Một người vô tình nhìn thấy hai cô gái Tân Cương xinh xắn đang ngồi trò chuyện ở nhà ga nên đã giơ máy chụp lại mà đâu có ngờ người trong ảnh sau này sẽ trở thành ngôi sao. Bức ảnh đã chứng tỏ Nhiệt Ba đẹp tự nhiên từ nhỏ, chưa cần trang điểm đã sở hữu đường nét ấn tượng, nụ cười tươi rói cùng vóc dáng cao ráo.

Lưu Diệc Phi cũng là mỹ nhân xinh đẹp từ nhỏ. Một người bạn học cùng cấp Hai với "thần tiên tỷ tỷ" từng đăng tải ảnh Lưu Diệc Phi chụp cùng cả lớp năm 12 tuổi. Dù ảnh khá mờ, lại chụp xa thì khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra Lưu Diệc Phi với làn da trắng, ngũ quan cân đối và đầy tự tin trước ống kính.