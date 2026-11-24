Ca sĩ Ali Thục Phương sẽ biểu diễn tại chương trình "Muôn sắc Việt Nam" tối 24-11. Ảnh: BTC

Xin chào Ali Thục Phương! Cảm xúc của em như thế nào khi là một trong những nghệ sĩ được mời biểu diễn tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện?

- Được tham gia biểu diễn tại chương trình Muôn sắc Việt Nam, em vừa vui, vừa tự hào. Hiện tại, em đã sẵn sàng lên sân khấu để góp giọng cùng các cô chú, anh chị để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam.

Ali Thục Phương có thể tiết lộ đôi điều về tiết mục mình sẽ biểu diễn trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”? Liệu có sự khác biệt so với các chương trình mà em từng tham gia?

- Em được các cô chú tin tưởng trao cho một ca khúc mang âm hưởng dân gian. Tập hát, em thấy quê hương mình thật gần, ngay trong lời “con mời ông bà, bố mẹ ăn cơm” mỗi ngày. Từ mâm cơm nhà, lời hát đưa con ra cánh đồng, nơi những bàn tay cùng cấy, cùng gặt qua bao mùa nắng mưa. Em mong giai điệu ấy sẽ gợi cho ông bà nhớ về một thời thơ bé, còn các bạn nhỏ nghe lần đầu cũng muốn ngân nga cùng ông bà và thêm yêu quê hương Việt Nam hơn. Em hy vọng tiết mục của em sẽ chạm đến trái tim của khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người.

Ali Thục Phương đã chuẩn bị như thế nào để mang đến tiết mục ấn tượng dành tặng khán giả?

- Em tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của bài hát và lắng nghe cách các cô chú nghệ sĩ từng thể hiện. Em cũng tìm hiểu vì sao đạo diễn Trần Lê Minh Trí lại chọn ca khúc này cho chương trình. Bên cạnh sự đồng hành của ê kíp âm nhạc, em còn được cô giáo thanh nhạc hướng dẫn, tìm ra cách hát mộc mạc và gửi vào từng câu hát những cảm xúc của chính mình.

Ali Thục Phương tại hậu trường chương trình. Ảnh: NVCC

Đứng trên sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh văn hóa dân tộc, Ali Thục Phương cảm thấy hành trình nghệ thuật của mình được tiếp thêm năng lượng như thế nào?

- Đứng trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam, em thấy điều đáng quý của nghệ thuật là một bài hát có thể đi qua nhiều thế hệ và trở thành kỷ niệm riêng của mỗi người. Có những bài, khi hát cùng bà nội, em chỉ cần nghe vài nốt là nhớ ngay giai điệu và ca từ của bài hát. Em mong khi nghe em hát ở "Muôn sắc Việt Nam", các bạn cùng tuổi cũng tìm được một giai điệu Việt mà mình muốn nghe lại. Nghĩ đến điều đó, em muốn học thêm thật nhiều bài hát Việt và mang lên sân khấu biểu diễn.

Đêm nhạc quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hướng về nét đẹp văn hóa dân tộc. Khi đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ gạo cội cũng như các nghệ sĩ trẻ tài năng, Ali Thục Phương cảm nhận như thế nào về sự giao thoa thế hệ trong âm nhạc Việt?

- Nghe cách các cô bác nghệ sĩ nâng niu từng ca từ, hát bằng cả trái tim, em cảm nhận dường như câu hát đó đã theo các cô, các bác một hành trình rất dài.

Đến lượt các nghệ sĩ trẻ cất giọng, em lại thấy những giai điệu quen thuộc ấy thật gần gũi với thế hệ mình. Em nghĩ âm nhạc Việt đi xa được là nhờ mỗi thế hệ vừa biết lắng nghe những thế hệ đi trước, vừa có tiếng nói riêng để tạo nên bản sắc cá nhân.

Ở tuổi 13, em biết ơn vì đã được góp tiếng hát của mình vào câu chuyện văn hóa trong nhiều chương trình, đặc biệt là "Muôn sắc Việt Nam".

Ali Thục Phương cùng các ca sĩ nhí trên sân khấu tổng duyệt chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Ali Thục Phương, nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện nay cần làm gì để góp phần giữ gìn, phát triển văn hóa của đất nước, đặc biệt là lan tỏa văn hóa truyền thống dân tộc đến với công chúng trong nước và quốc tế?

- Em nghĩ, muốn kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam theo cách của mình, trước hết, chúng em cần hiểu những giá trị văn hóa cha ông đã gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau. Nhiều anh chị nghệ sĩ trẻ đã đưa những câu chuyện ấy đến với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế.

Hiện tại, chúng em cũng đang tiếp bước họ. Em tin rằng, càng hiểu văn hóa nước mình, chúng em sẽ càng thêm tự hào và chính niềm tự hào ấy sẽ dẫn đường cho chúng em luôn nỗ lực học tập, cống hiến, đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển của nước nhà.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật ở lĩnh vực âm nhạc, Ali Thục Phương còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất. Đâu là động lực để em theo đuổi hình tượng nghệ sĩ đa năng?

- Động lực của em chính là khán giả. Mỗi lời cổ vũ đều nhắc em rằng trên hành trình này, em luôn có người đồng hành. Nhờ vậy, em muốn hát hay hơn qua từng bài, hiểu nhân vật sâu hơn qua từng vai diễn và đủ tự tin để thử những điều mình chưa từng làm.

Ali Thục Phương và vũ công Quang Đăng nhảy vũ điệu cộng đồng chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Video: NVCC

Ali Thục Phương đã sắp xếp lịch trình như thế nào để em có thểvừa đi hát, đóng phim, vừa học tập tốt?

- Em ưu tiên lịch học rồi cùng mẹ sắp xếp lịch tập, lịch quay và lịch diễn cho phù hợp. Em lên kế hoạch làm bài và ôn tập từ đầu tuần để khi lên lớp có thể nắm chắc kiến thức nhanh chóng. Còn khi lên sân khấu biểu diễn hay ra phim trường thì em dành trọn sự chú ý cho công việc nghệ thuật của mình

Các vai diễn của Ali Thục Phương đều chạm đến cảm xúc của khán giả. Làm thế nào để em có thể hóa thân xuất sắc vào từng vai diễn?

- Em nghĩ trước hết là các cô, chú đạo diễn thấy em có nét phù hợp với nhân vật và tin tưởng giao vai cho em. Khi nhận vai, em dành thời gian nghiên cứu kịch bản và vai diễn để hiểu nhân vật và câu chuyện, từ đó sẽ truyền tải tinh thần một cách đúng nhất. Đặc biệt, em may mắn khi luôn được làm việc với ê kíp chuyên nghiệp và các nghệ sĩ đều tận tình hướng dẫn em.

Xin cảm ơn Ali Thục Phương về cuộc trò chuyện này!