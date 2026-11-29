Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Tình khúc bản Gió, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra giữa dàn nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng có một sao nhí với vẻ ngoài lanh lợi, đôi mắt sáng rất “quen mặt” trên sóng truyền hình.

Đó chính là diễn viên nhí Minh Châu, người vừa gây xôn xao với vai diễn cô bé chủ nhà ích kỷ, ghê gớm của Căn nhà không mái che. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Minh Châu tiếp tục hóa thân thành em bé người Dao xinh xắn, nhí nhảnh của Tình khúc bản Gió. Điều này cho thấy độ hot cũng như năng lực nhập vai của sao nhí này khá tốt.

Minh Châu trong phim Tình khúc bản Gió.

Chia sẻ với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Minh Châu cho biết em tên đầy đủ là Phan Thị Minh Châu, hiện đang học lớp 6A5, Trường THCS Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

“Con bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm con 8 tuổi. Ban đầu, bố mẹ cho con tham gia các lớp năng khiếu như ca hát, MC, người mẫu, diễn xuất để con mạnh dạn và tự tin hơn. Sau đó, con có cơ hội đi thử vai phim truyền hình và may mắn được các cô chú đạo diễn chọn ạ”, Minh Châu kể.

Cơ duyên đến với vai diễn trong Tình khúc bản Gió cũng khá tình cờ. Khi biết đoàn phim đang tìm diễn viên nhí vào vai một em bé vùng cao, mẹ đưa Minh Châu đến buổi casting. Cô bé không đặt nặng chuyện phải được nhận vai mà chỉ cố gắng thể hiện tự nhiên nhất có thể theo hướng dẫn của đạo diễn.

Cô bé từng theo học lớp diễn xuất N2H, góp mặt liên tục trong 2 phim giờ vàng: Căn nhà không mái che và Tình khúc bản Gió.

“Lúc đó con chỉ cố gắng diễn tự nhiên nhất có thể theo hướng dẫn của cô chú đạo diễn, không ngờ lại may mắn được chọn. Khi nhận được thông báo trúng vai, con vui lắm vì đây là lần đầu tiên con được hóa thân thành một em bé người dân tộc”, Minh Châu chia sẻ.

Vai diễn mang đến cho Minh Châu những trải nghiệm mà cô bé chưa từng có trước đó. Lần đầu mặc trang phục dân tộc truyền thống, quay phim giữa khung cảnh núi rừng vùng cao, cô bé vừa thích thú vừa có những thử thách nhất định, đặc biệt là thời tiết lạnh và địa hình dốc.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với con là lần đầu tiên được mặc bộ trang phục dân tộc truyền thống và quay phim giữa khung cảnh núi rừng vùng cao rất đẹp nhưng thời tiết cũng khá lạnh. Có những cảnh phải đi trên đường dốc, hơi mệt một chút nhưng các cô chú trong đoàn ai cũng yêu thương và chăm sóc con rất tận tình”, Minh Châu nhớ lại.

Minh Châu thích thú khi được diện trang phục dân tộc Dao.

Để vai diễn trở nên tự nhiên, cô bé còn được hướng dẫn cách nói chuyện, đi đứng sao cho phù hợp với hình ảnh một em bé bản địa. Với Minh Châu, những điều tưởng chừng nhỏ ấy lại là bài học thú vị trong quá trình làm phim, giúp con hiểu rằng diễn xuất không chỉ là đứng trước máy quay đọc lời thoại mà còn phải thể hiện được đặc điểm của nhân vật qua từng cử chỉ.

Tình khúc bản Gió vừa được giới thiệu tới khán giả trong buổi ra mắt ngày 27/11. Phim lấy bối cảnh vùng cao Tây Bắc, xoay quanh hành trình Họa Mi (Quỳnh Châu) tìm kiếm sự thật về cái chết của người cha là cán bộ kiểm lâm.

Phía sau vẻ bình yên của bản làng là những bí ẩn liên quan đến khu rừng thiêng, luật tục, tình yêu, mâu thuẫn thế hệ và cuộc đấu tranh bảo vệ thiên nhiên. Phim dự kiến lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần trong tháng 12/2026.

Chia sẻ về việc liên tiếp xuất hiện trong 2 phim giờ vàng với hai nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau, Minh Châu tỏ ra rất hào hứng: “Thật sự là con cảm thấy rất vui, bất ngờ và tự hào ạ. Hai nhân vật có tính cách và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau: Một bên là cô bé chủ nhà đanh đá trong Căn nhà không mái che, một bên lại là em bé vùng cao mộc mạc trong Tình khúc bản Gió.

Khi thấy cả hai phim cùng lên sóng và đi học hay ra đường được mọi người nhận ra, gọi tên nhân vật, con có thêm rất nhiều động lực để cố gắng hơn trong những vai diễn sau”.

Minh Châu còn có thành tích tốt trong học tập và công tác Đội.

Không chỉ có năng khiếu diễn xuất, Phan Thị Minh Châu nhiều năm đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, Cháu ngoan Bác Hồ, giành nhiều giải thưởng Olympic tiếng Anh, Olympic Toán và giao lưu học sinh năng khiếu.

Em là Liên đội phó, đội viên xuất sắc, được khen thưởng nhiều năm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Minh Châu có thể giao tiếp tốt bằng 3 ngoại ngữ: Anh, Trung và Nhật.

Cô bé từng đạt giải nhì cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” cấp toàn quốc, giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026. Năm 2024, em đăng quang Hoa hậu nhí thế giới Little Miss World tại Campuchia, đồng thời là gương mặt đại sứ du lịch chương trình Dấu ấn Lạng Sơn./.