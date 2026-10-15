Sao nhí 'Đất Phương Nam' lừng lẫy một thời, giờ làm thuê ở quán lẩu Gò Vấp để mưu sinh

Nhắc đến bộ phim Đất Phương Nam lên sóng năm 1997, khán giả truyền hình hẳn vẫn còn nhớ mãi cặp đôi An và Cò do Hùng Thuận cùng Phùng Ngọc thủ vai. Đằng sau nhân vật An lấy đi nhiều nước mắt bởi hành trình vất vả tìm cha, nhân vật Cò lại chiếm trọn cảm tình nhờ sự thông minh, nét ngây thơ và tình bạn chân thành dành cho người bạn đồng hành.

Ở thời điểm đó, Phùng Ngọc là diễn viên nhí được nhiều người biết đến. Vai Cò trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của anh, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần với đông đảo khán giả. Sau thành công của Đất Phương Nam, Phùng Ngọc tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh.

Trái ngược với những kỳ vọng về sự nghiệp trải rộng sau vai diễn xuất sắc, con đường phim ảnh của Phùng Ngọc dần trở nên trầm lặng. Anh chẳng thể có thêm nhân vật nào tạo được sức hút tương tự, rồi tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ giảm dần. Trước tình cảnh các cơ hội đóng phim ít đi, nam diễn viên quyết định rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang làm hàng loạt công việc khác nhau để mưu sinh.

Hai năm sau khi giải nghệ, Phùng Ngọc lập gia đình. Cuộc sống của anh khó khăn, hôn nhân cũng sớm đổ vỡ. Anh từng làm nghề cắt tóc, chạy xe ôm, làm bảo vệ, bán quần áo vỉa hè và thử sức với công việc kinh doanh online. Có thời điểm, nam diễn viên phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành để tìm việc, cuộc sống thiếu ổn định khiến anh khó tích lũy cho tương lai.

Phùng Ngọc từng bộc bạch: "Cuộc sống của tôi giống như bụi đời vậy. Ngày ngày bươn chải đủ thứ nghề để kiếm sống. Nhiều khi tôi thấy cái tên Cò hợp với tôi thật. Cứ bay đi bay đi mãi rồi đến bao giờ mệt thì lại đậu xuống".

Có khoảng thời gian, Phùng Ngọc phải đối mặt với áp lực tài chính nặng nề, nợ nần bủa vây và gần như không còn tiền tích lũy. Dẫu vậy, nam diễn viên chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi mà vẫn kiên trì tìm kiếm công việc, hy vọng có thể từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ đường sự nghiệp nhiều gập ghềnh, đường tình duyên của anh cũng trải qua lắm nỗi trắc trở. Cuộc hôn nhân đầu của Phùng Ngọc kéo dài gần 10 năm trước khi đường ai nấy đi. Sau chặng đường dài lẻ bóng, đến tháng 5/2024, nam diễn viên bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một người phụ nữ kém mình 10 tuổi. Khi ấy, không ít người hâm mộ đã cầu mong anh tìm thấy bến đỗ bình yên sau chuỗi ngày vất vả.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Đến giữa năm 2025, Phùng Ngọc xác nhận anh và vợ đã chia tay sau khoảng một năm chung sống. Nam diễn viên không tiết lộ chi tiết nguyên nhân đổ vỡ, chỉ cho biết đang nỗ lực vượt qua những khó khăn và học cách chấp nhận những điều đã xảy ra.

Hiện tại, Phùng Ngọc đang làm việc tại một quán lẩu khổ qua ở phường Gò Vấp, TP.HCM. Công việc này bắt đầu từ đầu năm 2026, bao gồm việc ghi hình video giới thiệu ẩm thực, livestream bán hàng, trò chuyện cùng khách hàng và chốt đơn. Những lúc quán đông và thiếu người, anh sẵn sàng trực tiếp đi giao hàng cho khách.

Sau nhiều năm làm đủ nghề, Phùng Ngọc cho biết đã dần thích nghi với công việc livestream. Nguồn thu nhập đều đặn từ quán lẩu giúp anh có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt và từng bước giải quyết nợ nần. Công việc bận rộn cũng giúp nam diễn viên tập trung hơn vào cuộc sống hiện tại.

Sau những giờ bận rộn, Phùng Ngọc quay về cuộc sống đơn độc trong căn phòng trọ rộng chừng 20m2 ở khu vực ngoại thành TP.HCM với chi phí thuê 700.000 đồng mỗi tháng. Anh vẫn gìn giữ chiếc xe máy được tặng như một tài sản quý giá, đồng thời sắm thêm một chiếc xe cũ để tiện di chuyển hằng ngày.

Đáng chú ý, khi biết Phùng Ngọc đang làm việc tại quán lẩu, bạn diễn cũ Hùng Thuận đã liên tục ghé thăm, dùng bữa và hỗ trợ quảng bá công việc mới. Tình bạn giữa hai diễn viên từng gắn bó trên màn ảnh năm nào vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.