Sao nhí Candy Ngọc Hà khoe giọng hát mộc và trổ tài đệm đàn guitar

Trên trang cá nhân, Candy Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi khi chia sẻ đoạn clip cô bé tự tay đệm guitar và hát mộc ca khúc Mãi là người Việt Nam.

Ngay dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi Candy Ngọc Hà vừa hát hay, xinh xắn lại vừa đa tài. Được biết, Ngọc Hà mới chỉ học chơi guitar vài buổi trước khi quay đoạn clip này. Điều này cho thấy sao nhí có năng khiếu đặc biệt với âm nhạc.

Trước khi thu hút hàng triệu lượt quan tâm khi song ca cùng Ali Thục Phương với 2 ca khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ và Cùng nhau ta đi lên, Candy Ngọc Hà đã nổi tiếng từ khá sớm. Ở tuổi 13, sao nhí này đã có gần 10 năm biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.

Candy Ngọc Hà là ca sĩ nhí khá nổi tiếng của showbiz Việt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Candy Ngọc Hà là gương mặt “triệu views” với hàng loạt MV, clip có số lượt xem “khủng” như: Đàn gà con trong sân (năm 2020, hơn 96 triệu lượt xem), Bé chúc Tết mọi người (năm 2026, 34 triệu lượt xem) hay Con mèo trèo cây cau (năm 2021, 24 triệu lượt xem).

Bên cạnh việc ca hát, Candy Ngọc Hà còn làm MC, lồng tiếng cho nhiều phim hoạt hình. Đặc biệt, dù bận rộn với lịch biểu diễn và học năng khiếu nhưng thành tích học tập của Candy Ngọc Hà vẫn rất tốt. Em nhiều năm là học sinh giỏi và là Đội viên tích cực tại trường.