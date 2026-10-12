Sao nam đình đám bị đánh vỡ đầu, cướp đồng hồ bên ngoài cửa hàng tạp hóa: Camera an ninh ghi lại hình ảnh 2 nghi phạm

Ngày 10/10, trang Page Six đưa tin nam diễn viên Keegan Allen đã bị tấn công và cướp tài sản bên ngoài cửa hàng tạp hóa sang trọng Laurel Supply ở Tây Hollywood, California. Cụ thể, anh bị hai người đàn ông đeo mặt nạ dùng súng và dao uy hiếp, hành hung để cướp đồng hồ.

Trên trang cá nhân, ngôi sao "Pretty Little Liars" đã đăng tải đoạn video ghi lại gương mặt dính đầy máu cùng lời chia sẻ: "Tôi vừa bị cướp đồng hồ bên ngoài Laurel Supply. Hai gã này đã đánh vào đầu và chĩa súng, dao vào tôi".

Keegan Allen bị 2 tên cướp hành hung và cướp đồng hồ. Ảnh: Page Six

Hình ảnh từ camera an ninh sau đó cho thấy hai tên cướp mặc đồ đen vây quanh Keegan Allen trong bãi đỗ xe. Một tên vung dao đe dọa, ép nam diễn viên đưa tay ra tháo đồng hồ, trong khi tên còn lại dùng súng đánh vào đầu anh rồi bỏ trốn.

Đại diện Sở Cảnh sát Quận Los Angeles xác nhận với Page Six rằng một nghi phạm đã chĩa súng, kẻ còn lại cầm dao đòi đồng hồ và vòng tay của nạn nhân.

Sau khi dùng súng đánh vào đầu nam diễn viên và cướp được đồng hồ, các nghi phạm đã lên một chiếc xe không xác định để tẩu thoát. Diễn biến này hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu âm thanh từ tổng đài khẩn cấp 911.

Keegan Allen được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai diễn đột phá Toby Cavanaugh - chàng trai trầm lặng, bí ẩn trong loạt phim truyền hình trinh thám "Pretty Little Liars". Ảnh: X

Vụ tấn công khiến Keegan Allen bị rách trán, chấn động não và phải nhập viện điều trị. Cảnh sát hiện đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra, song vẫn chưa xác định được danh tính nghi phạm.

Keegan Allen sinh năm 1989 tại California (Mỹ), xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha mẹ đều là diễn viên, nghệ sĩ. Anh được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi qua vai diễn đột phá Toby Cavanaugh - chàng trai trầm lặng, bí ẩn trong loạt phim truyền hình trinh thám "Pretty Little Liars" (2010–2017).

Sau thành công này, anh tiếp tục ghi dấu ấn với vai Liam Walker trong series "Walker" (2021–2024). Bên cạnh diễn xuất, Keegan Allen còn đam mê nhiếp ảnh, viết lách và từng xuất bản hai cuốn sách ảnh vào năm 2015 và 2018, đồng thời có thử sức ở lĩnh vực âm nhạc.

Ảnh: X