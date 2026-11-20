- Thu Hằng có thể chia sẻ cảm xúc khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” – sự kiện quy mô lớn của thành phố Hà Nội tổ chức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, với sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ và hàng chục nghìn khán giả?

Sao Mai Thu Hằng sẽ tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

- Đối với tôi, đây thực sự là một niềm vui, niềm vinh dự và cũng là niềm tự hào rất lớn. Đặc biệt, khi chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc một người nghệ sĩ được góp tiếng hát vào hành trình tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc.

Là một nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc dân ca, Hằng luôn dành tình yêu đặc biệt cho những giai điệu truyền thống, những thanh âm đã nuôi dưỡng tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Vì vậy, được góp mặt trong một chương trình có quy mô lớn như “Muôn sắc Việt Nam” là cơ hội vô cùng ý nghĩa để Hằng mang những giai điệu ấy đến gần hơn với đông đảo công chúng. Hằng cũng rất háo hức khi được đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ nghệ sĩ, cùng nhau tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt trước hàng chục nghìn khán giả.

- Tiết mục trình diễn của Thu Hằng tại “Muôn sắc Việt Nam” có gì đặc biệt? Chị muốn gửi gắm thông điệp gì đến khán giả?

Ca sĩ Thu Hằng sẽ thể hiện tiết mục đặc biệt trong chương trình. Ảnh: NVCC

- Tiết mục lần này có một màu sắc rất riêng, bởi tôi sẽ mang đến sự kết hợp giữa những giai điệu hát ru truyền thống và một ca khúc quen thuộc, mở ra một không gian âm nhạc đậm chất làng quê Việt Nam.

Với tôi, lời ru luôn có một sức lay động rất đặc biệt. Đó không chỉ là những câu hát đưa ta vào giấc ngủ mà còn là nơi lưu giữ tình yêu thương, sự chở che của bà, của mẹ; là những ký ức về quê hương, về cánh đồng, lũy tre và hình ảnh người nông dân cần cù, tảo tần.

Thông qua tiết mục này, tôi mong muốn khán giả, dù ở bất kỳ thế hệ nào, cũng có thể tìm thấy một phần ký ức thân thương của mình trong âm nhạc. Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc của quê hương Việt Nam, cũng như trân trọng hơn những giá trị văn hóa truyền thống đã được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ.

- Theo chị, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng có vai trò như thế nào trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt đến thế hệ trẻ?

- Tôi nghĩ rằng nghệ thuật, nhất là âm nhạc, có một sức mạnh rất đặc biệt trong việc kết nối con người và kết nối các thế hệ. Có những giá trị văn hóa nếu chỉ được kể bằng lời thì đôi khi sẽ khó chạm đến cảm xúc, nhưng khi được gửi gắm qua âm nhạc, chúng lại có thể sống động và lan tỏa một cách tự nhiên.

Ca sĩ Thu Hằng muốn lan tỏa những giai điệu đẹp của quê hương, đất nước đến các bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Những làn điệu dân ca, những câu hát ru hay những giai điệu truyền thống không đơn thuần là những tác phẩm âm nhạc, mà còn chứa đựng tâm hồn, nếp sống, phong tục và bản sắc của người Việt. Đó là những di sản tinh thần vô giá mà mỗi thế hệ cần có trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối.

Tuy nhiên, tôi cho rằng gìn giữ truyền thống không có nghĩa là chỉ giữ nguyên những gì đã có, mà cần tìm ra những cách thể hiện mới mẻ, sáng tạo hơn. Khi chất liệu âm nhạc dân tộc được kết hợp hài hòa với hơi thở đương đại, chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm vừa giữ được cái hồn truyền thống, vừa có sức hấp dẫn với khán giả trẻ. Điều quan trọng nhất là làm sao để các bạn trẻ không chỉ biết đến văn hóa Việt Nam, mà còn cảm thấy yêu, tự hào và muốn chủ động gìn giữ những giá trị ấy.

- Với chủ đề “Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”, chị kỳ vọng chương trình sẽ để lại dấu ấn gì trong lòng khán giả?

- Với chủ đề ý nghĩa này, tôi kỳ vọng chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” sẽ không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn, mà còn là một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, để mỗi khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc và nghệ thuật. Tôi mong rằng sau chương trình, mỗi người sẽ mang về cho mình những cảm xúc đẹp, thêm yêu quê hương, đất nước và thêm tự hào về những giá trị văn hóa mà cha ông đã gìn giữ, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử.

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời mời đến tất cả khán giả hãy cùng đến với “Muôn sắc Việt Nam” vào ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc biệt này. Với những khán giả không thể trực tiếp có mặt, chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình qua sóng truyền hình VTV và các nền tảng truyền thông của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Tôi tin rằng, đây sẽ là một đêm diễn thật đáng nhớ, nơi âm nhạc kết nối những trái tim, nơi tình yêu văn hóa Việt Nam được lan tỏa và cùng hòa chung nhịp đập.

- Trân trọng cảm ơn Sao Mai Thu Hằng!