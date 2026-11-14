Sao Mai Lương Nguyệt Anh gửi tình yêu với nghề giáo vào MV mới

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc và những ca khúc được khán giả yêu mến. Trong đó, “Bài ca người giáo viên nhân dân” là tác phẩm có vị trí đặc biệt, gắn bó với hành trình nghệ thuật của cô.

Sao Mai Lương Nguyệt Anh thực hiện MV ca khúc đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ảnh: Hòa Nguyễn

Nữ ca sĩ đã ấp ủ thực hiện MV từ lâu, với mong muốn tri ân Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội – nơi cô đang công tác, đồng thời tôn vinh những người thầy đang tận tụy với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Lương Nguyệt Anh cho biết: “Với tôi, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc hay một dấu mốc góp phần làm phong phú thêm sự nghiệp ca hát, mà còn là một tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp và cuộc sống. Mỗi lần cất lên giai điệu ca khúc này, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo”.

Sao Mai Lương Nguyệt Anh vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là giảng viên thanh nhạc. Ảnh: Hòa Nguyễn

MV khắc họa hình ảnh nữ nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc trong màu áo lính tận tụy dìu dắt học trò. Qua từng tiết học, từng nốt nhạc và hơi thở được uốn nắn, người thầy truyền đạt kiến thức, khơi dậy niềm đam mê, giúp học trò phát huy năng khiếu và hướng tới những chân trời nghệ thuật.

Hình ảnh người giáo viên trong MV cũng được thể hiện gần gũi, thân thương, với sự gắn bó giữa thầy và trò như những người bạn đồng hành, cùng tiếp thêm cho nhau nhiệt huyết trên hành trình sáng tạo.

Thiếu tá Lương Nguyệt Anh đang giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ảnh: Hòa Nguyễn

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Anh Quân, MV kết hợp hình ảnh người giáo viên trong đời sống thường ngày với không gian mang đậm tinh thần quân đội tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp của những giảng viên nghệ thuật khoác áo lính bên các học trò.

Sao Mai Lương Nguyệt Anh, MV là món quà cô dành tặng gia đình, hai con nhỏ, đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội luôn yêu thương, đồng hành với mình. Nữ ca sĩ mong muốn công chúng hiểu hơn về công việc, tâm huyết và trách nhiệm của những giảng viên thanh nhạc mặc áo lính.

Nữ ca sĩ và các học trò trong MV "Bài ca người giáo viên nhân dân". Ảnh: Hòa Nguyễn

“Với những giảng viên thanh nhạc, sứ mệnh của người thầy còn là trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng tài năng, truyền lửa đam mê và đồng hành cùng học trò trên con đường sự nghiệp âm nhạc. Với chúng tôi – những giảng viên, nghệ sĩ khoác trên mình màu áo lính, trách nhiệm ấy càng thiêng liêng và đòi hỏi ý thức kỷ luật cao. Dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành”, Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian chia sẻ.

MV "Bài ca người giáo viên nhân dân".

Song hành với hoạt động biểu diễn, sáng tác và phát triển sự nghiệp âm nhạc, Lương Nguyệt Anh dành nhiều tâm huyết cho công tác giảng dạy. Năm 2026, cô được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá; nhiều năm liền đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Nữ ca sĩ còn tham gia làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín, như Tiếng hát Hà Nội của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, để góp phần tìm kiếm tài năng cho âm nhạc nước nhà.

Qua MV “Bài ca người giáo viên nhân dân”, Sao Mai Lương Nguyệt Anh gửi gắm niềm tự hào, tình yêu nghề và lời tri ân tới những người đang ngày ngày bền bỉ với sự nghiệp trồng người.