Sao mai Lương Nguyệt Anh: Biết ơn và tự hào vì được làm nghề giáo

Đây là MV đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lương Nguyệt Anh sau thời gian sinh con và dành nhiều thời gian chăm sóc cặp song sinh bé bỏng Cherry và Happy.

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, cùng những ca khúc được cô thể hiện thành công và gắn bó với tên tuổi của mình. Trong số đó có ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân”

Từ lâu, Thiếu tá Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ dự định thực hiện MV ca khúc này nhằm tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi cô đang công tác; tôn vinh nghề giáo và những người thầy, người cô đã, đang tận tụy theo đuổi sự nghiệp ươm mầm, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nói riêng, cũng như sự nghiệp “trồng người” nói chung.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 2026, nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh quyết định thực hiện MV như một dấu ấn trong hành trình âm nhạc cũng như sự nghiệp giảng dạy của mình.

Cô chia sẻ, năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, bởi cô được đón hai con đến với cuộc đời mình. Sự xuất hiện của các con mang đến một hành trình mới, với nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít những bận rộn và vất vả. Đôi khi, việc cân bằng thời gian và trách nhiệm giữa gia đình với công việc khiến tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng thật kỳ diệu, chính các con lại mang đến cho cô một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một động lực để tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và không ngừng nỗ lực trên con đường mình đã chọn.

Thiếu tá Lương Nguyệt Anh ấp ủ thực hiện MV tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôn vinh nghề giáo và những người thầy, người cô đã, đang tận tụy theo đuổi sự nghiệp ươm mầm, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật...

Nữ nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh luôn nghĩ rằng, những gì mình làm hôm nay không chỉ là để khẳng định bản thân, mà còn là những điều tôi muốn dành lại cho các con để một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình của mẹ, các con sẽ được tự hào.

Đó cũng chính là một trong những động lực để cô thực hiện MV ‘Bài ca người giáo viên nhân dân’. Với tôi, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc hay một dấu mốc góp phần làm phong phú thêm sự nghiệp ca hát, mà còn là một tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Mỗi lần cất lên giai điệu ca khúc này, nữ nghệ sĩ lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo. Ca khúc như nhắc nhở tôi về tình yêu nghề, về trách nhiệm của người thầy và về những giá trị tốt đẹp mà mình cần tiếp tục gìn giữ, lan tỏa.

"Tôi mong rằng, mai này khi các con lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ đã có những đóng góp nhất định cho âm nhạc, mà còn tự hào vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo, đã đào tạo, nuôi dưỡng nên nhiều thế hệ học trò tài năng. Bởi với tôi, được sống với âm nhạc là một niềm hạnh phúc, được đứng trên sân khấu là một niềm tự hào, nhưng được dìu dắt, nâng đỡ và nhìn thấy học trò trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Và có lẽ, đó chính là điều tôi muốn các con nhớ về mẹ: một người phụ nữ đã luôn sống hết mình với đam mê, với nghề nghiệp”, nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh bày tỏ.

Thiếu tá, Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức phát hành MV mới mang tên “Bài ca người giáo viên nhân dân”.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, luôn tận tụy chăm lo, dìu dắt học trò. Đó là người thầy dạy các em những điều trong cuộc sống, hướng các em đến chân trời tri thức, uốn nắn từng nốt nhạc, từng hơi thở để các em có thể phát huy tài năng, dùng lời ca, tiếng hát làm đẹp hơn cho cuộc đời. Trong vai trò ấy, người giảng viên giống như người mẹ bên đàn con thơ. Tuy nhiên, qua MV, Lương Nguyệt Anh cũng mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa cô và học trò: sự gắn bó khăng khít, vừa là thầy, vừa là bạn. Trên hành trình làm nghề, học trò không chỉ là những người được thầy cô dìu dắt mà còn đồng hành, tiếp thêm cho người giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Là một người giáo viên mặc áo lính, MV của Lương Nguyệt Anh có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh người giáo viên trong đời thường và hình ảnh người giáo viên trong màu áo quân đội. Bối cảnh MV được đạo diễn Anh Quân lựa chọn với ý tưởng tạo nên sự hòa quyện mềm mại giữa thiên nhiên tươi đẹp, sinh động và những không gian mang đậm tinh thần quân đội. Qua đó, MV góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho mỗi thế hệ trẻ đang học tập trong môi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Từ đó, tiếng hát của các em không chỉ chuyển tải vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu mà còn thấm đẫm thông điệp về trách nhiệm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

MV của nữ nghệ sĩ có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh người giáo viên trong đời thường và hình ảnh người giáo viên trong màu áo quân đội.

Cô cho biết, ra mắt MV ‘Bài ca người giáo viên nhân dân’ cô muốn dành tặng chính mình, hai thiên thần nhỏ và gia đình - những người luôn đồng hành, yêu thương, hết lòng ủng hộ và động viên cô trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là món quà cô gửi tới các đồng nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lương Nguyệt Anh mong muốn thông qua MV, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy nhiều hơn hình ảnh những người giảng viên thanh nhạc mặc áo lính như cô và các đồng nghiệp thân thương.

“Chúng tôi cũng như tất cả những người làm nghề giáo, luôn mang trong mình niềm tự hào và tâm huyết với sứ mệnh chăm lo, dạy dỗ học trò nên người. Với những giảng viên thanh nhạc, sứ mệnh ấy còn là trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, truyền lửa đam mê và đồng hành cùng các em trên con đường sự nghiệp âm nhạc. Đặc biệt, với chúng tôi - những giảng viên, nghệ sĩ khoác trên mình màu áo lính, trách nhiệm ấy càng trở nên thiêng liêng và mang ý thức kỷ luật của một ‘quân lệnh’. Chúng tôi luôn xác định dạy dỗ học trò trưởng thành cũng chính là nhiệm vụ mà mình phải nỗ lực hoàn thành”, Lương Nguyệt Anh tâm huyết chia sẻ về hình ảnh người giảng viên nghệ thuật mặc áo lính.

Bối cảnh MV được đạo diễn Anh Quân lựa chọn với ý tưởng tạo nên sự hòa quyện mềm mại giữa thiên nhiên tươi đẹp, sinh động và những không gian mang đậm tinh thần quân đội.

Đối với cô, sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp của người thầy luôn được đặt ngang bằng nhau, chưa bao giờ có sự thiên lệch. Ở cả hai lĩnh vực, cô đều không ngừng phấn đấu và cống hiến. Trong âm nhạc, Lương Nguyệt Anh tích cực ra mắt sản phẩm, thực hiện liveshow, phát huy khả năng sáng tác và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Trong vai trò giảng viên nghệ thuật mặc áo lính, cô cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy.

Năm 2026, Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cô trong công tác chuyên môn, cũng như trên cương vị một người chiến sĩ ở mặt trận văn hóa. Nhiều năm liền, Lương Nguyệt Anh cũng được khen thưởng danh hiệu Giảng viên dạy giỏi của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

MV “Bài ca người giáo viên nhân dân” được xem như sự khởi động của Lương Nguyệt Anh cho các dự án âm nhạc sau khi sinh con. Cô tiết lộ đã sẵn sàng cho nhiều dự án âm nhạc khác và sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến không ngừng để phát triển trên cả con đường nghệ thuật lẫn sự nghiệp giảng dạy