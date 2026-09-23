Sao Mai Huyền Trang nhận danh hiệu 'Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026' tại Hy Lạp

Sao Mai Huyền Trang nhận danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026” tại Athens, Hy Lạp

Ngày 22.9 tại Athens, Hy Lạp, Huyền Trang được Mạng lưới Liên hiệp các Hội UNESCO trao tặng giải thưởng Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026 (Pioneering Artist in Safeguarding and Promoting Folk Music 2026).

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của nữ ca sĩ trong việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa các giá trị âm nhạc dân gian, đồng thời đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Danh hiệu được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam xét chọn trên cơ sở đánh giá nhiều tiêu chí liên quan đến quá trình hoạt động nghệ thuật, những đóng góp trong việc bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị âm nhạc dân gian, cũng như khả năng đưa di sản âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế.

Việc lựa chọn Huyền Trang là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của nữ nghệ sĩ trong hành trình kết nối âm nhạc dân gian với đời sống đương đại, đồng thời tôn vinh vai trò của nghệ sĩ trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sao Mai Huyền Trang bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được vinh dự này, bởi đó không chỉ là một sự ghi nhận, động viên mà còn tiếp thêm cho tôi sự tin tưởng rằng con đường âm nhạc mình lựa chọn là đúng đắn.

Việc gì giữ và phát huy những giá trị truyền thống, di sản, bản sắc của mỗi quốc gia trong xu thế hội nhập toàn cầu là không hề dễ dàng, Việt Nam cũng vậy.

Là một nghệ sỹ trẻ theo đuổi phong cách âm nhạc dân gian suốt hơn chục năm qua, tôi luôn ý thức được việc này, và quyết tâm theo đuổi để không chỉ phát triển sự nghiệp, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy những tinh hoa, bản sắc của Việt Nam.

Khi sang Hy Lạp để nhận danh hiệu, được giao lưu với các nghệ sỹ và xem đoàn nghệ thuật Văn nghệ dân gian và Múa truyền thống Crete tại Thủ đô Athens biểu diễn, tôi càng hiểu thêm giá trị nghệ thuật truyền thống của mỗi quốc gia quan trọng như thế nào, và điều đó càng thúc giục tôi phải hoàn thiện bản thân mình hơn nữa để hành trang của mình thêm vững chắc trên con đường âm nhạc dân gian mà tôi đã lựa chọn và theo đuổi”.

Việc lựa chọn Huyền Trang là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của nữ nghệ sĩ trong hành trình kết nối âm nhạc dân gian với đời sống đương đại

Với Huyền Trang, dấu mốc tại Athens không chỉ là một danh hiệu đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn gợi lại hành trình 13 năm kể từ khi cô bước lên ngôi vị cao nhất dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2013.

Đêm chung kết Sao Mai ngày 31.8.2013 đưa tên tuổi Huyền Trang đến với đông đảo công chúng.

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, những câu ví, điệu giặm và âm hưởng dân ca miền Trung sớm trở thành một phần tự nhiên trong giọng hát của cô.

Từng học đàn bầu trước khi theo học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Huyền Trang không lựa chọn lặp lại khuôn mẫu của các thế hệ ca sĩ dân gian đi trước mà chủ động tìm kiếm cách hát nhẹ nhàng, tinh tế, bay bổng hơn, kết hợp nền tảng dân gian với kỹ thuật thanh nhạc cổ điển và hơi thở đương đại.

Năm 2015, cô ra mắt CD-DVD Lời trái tim gồm 10 ca khúc, đánh dấu tuyên ngôn âm nhạc đầu tiên sau Sao Mai. Những chất liệu quen thuộc được làm mới qua cách xử lý thanh nhạc mềm mại cùng phần hòa âm, phối khí chú trọng sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Năm 2019, Huyền Trang trở lại với nhiều dự án, nổi bật là Đóa sen ngời, tiếp đó là Mãi vẹn nguyên(2020), Không can chi mô (2021) và Về miền ký ức (2022), tiếp tục khai thác ký ức, văn hóa và bản sắc vùng miền bằng ngôn ngữ âm nhạc gần gũi với công chúng hôm nay.

Ngày 31.8.2023, đúng 10 năm sau khi đăng quang Sao Mai, cô phát hành MV Quê ơi, trở về với âm hưởng dân gian và nỗi nhớ quê hương. Những năm gần đây, Huyền Trang tiếp tục thử sức với trữ tình, semi-classic, nhạc nhẹ và pop.

Năm 2025, cô kết hợp cùng Oplus trong Tôi yêu Việt Nam, thử nghiệm pop pha rap, cho thấy sự linh hoạt nhưng vẫn giữ được chất đằm thắm hình thành từ nền tảng dân gian.

Nhìn lại 13 năm, có thể thấy Huyền Trang lựa chọn một cách tiếp cận khá nhất quán: giữ tinh thần của âm nhạc dân gian nhưng không coi truyền thống là một hình thức bất biến.

Từ ví, giặm, âm hưởng dân ca miền Trung đến những hình ảnh làng quê, áo yếm, con đò, câu hát ru hay ký ức về người lính, những chất liệu văn hóa truyền thống được đặt trong hòa âm mới, kỹ thuật thanh nhạc mới, hình thức MV và ngôn ngữ hình ảnh của thời đại số.

Đó cũng là một cách để di sản bước ra khỏi phạm vi lưu giữ, trở thành thứ âm nhạc tiếp tục được nghe, được chia sẻ và có khả năng đối thoại với người trẻ.

Từ sân khấu Sao Mai năm 2013 đến Athens năm 2026, điều Huyền Trang theo đuổi vẫn là sợi dây nối giữa truyền thống và hiện tại

Bởi vậy, danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026 tại Athens có thể được nhìn nhận như một dấu mốc tổng kết một chặng đường, đồng thời mở ra một hành trình mới.

Từ sân khấu Sao Mai năm 2013 đến Athens năm 2026, điều Huyền Trang theo đuổi vẫn là sợi dây nối giữa truyền thống và hiện tại: để những giai điệu đã nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ không chỉ nằm trong ký ức, mà tiếp tục được cất lên bằng ngôn ngữ của hôm nay và được trao lại cho những thế hệ mai sau.