'Sao Mai 2026:' Nhạc sỹ Dương Cầm nói 'không', Hoàng Thu Hà vẫn vào chung kết

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Liveshow 6 “Sao Mai 2026” tối 8/11 diễn ra đầy gay cấn. Sau phần thi của các thí sinh, 5 cái tên lần lượt được xướng lên, chỉ còn Hoàng Thu Hà đứng lại trên sân khấu, chờ quyết định của Ban Giám khảo.

Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh; Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn; nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong và Đại úy, ca sỹ Đỗ Tố Hoa bỏ phiếu cho Hoàng Thu Hà đi tiếp, chỉ có nhạc sỹ Dương Cầm nói “không.” Với 4/5 phiếu, Thu Hà ở lại, và Chung kết ngày 22/11 đón trọn vẹn sáu gương mặt.

Lên sóng trực tiếp trên VTV3 với chủ đề "Năng lượng mới," chương trình gồm 12 tiết mục. Mỗi thí sinh hát một bài đơn ca và song ca cùng một nghệ sỹ đã thành danh.

Trong đêm thi này, Đỗ Hải Đăng song ca "Biển và ánh trăng" cùng ca sỹ Khánh Linh, sau phần đơn ca "Bóng mây qua thềm." Khánh An chọn "Nhớ quê" với phần lời "Tứ hoa" và song ca cùng Ngọc Khuê bài "Chuồn chuồn ớt."

Phần thi song ca của các thí sinh cùng các giọng hát đã thành danh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoàng Thu Hà chọn hát đơn ca bài "Tình làng quê" của nhạc sỹ An Thuyên và song ca cùng Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Thuật bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh."

Mai Thu Hương hát "Thành phố miền quan họ" và song ca "Sóng đàn Hà Nội" cùng ca sỹ Hồng Duyên.

Trong khi đó Mộc An thể hiện solo "Hồn sông" và song ca cùng ca sỹ Lê Anh Dũng bài "Em vẫn chờ anh." Xuân Dũng hát "Chào sông Mã anh hùng" và song ca bài "Quê nhà" cùng Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Sau phần biểu diễn của các thí sinh, nhạc sỹ Dương Cầm đánh giá Hoàng Thu Hà không làm chủ được hơi thở. Phần nửa cuối bài hát bị phô, không còn tròn trịa nữa. Ở phần song ca, giám khảo Dương Cầm chê tiết mục của Hoàng Thu Hà "bị đơn giản quá, thiếu sự kết hợp bùng nổ, cảm giác như đang biểu diễn ở một sân khấu nhỏ, chứ không phải một sân khấu lớn thế này." Đó là lý do Dương Cầm không bỏ phiếu cho Hoàng Thu Hà vào Chung kết.

Các giám khảo trong Liveshow 6. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nguyễn Xuân Dũng là thí sinh nhận được nhiều lời khen. Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn đánh giá giọng hát đã hòa được vào ban nhạc, lên được những nốt cao và đứng vững ở chuẩn mực của một nghệ sỹ thính phòng, còn màn song ca thì có cả chất trữ tình lẫn chất thép. Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh nhắc tới phong độ đều đặn của thí sinh qua các liveshow, còn nhạc sỹ Dương Cầm không giấu sự yêu thích dành cho giọng hát này.

Liveshow 6 khép lại mà không thí sinh nào phải nói lời chia tay, nhưng cũng không thí sinh nào có được sự yên tâm. Lựa chọn khác biệt của nhạc sỹ Dương Cầm ở phút cuối cho thấy tại con đường đến Chung kết "Sao Mai 2026" không hề dễ dàng./.

Tối 15/11, Đêm Gala Sao Mai sẽ diễn ra tại Thanh Hóa, phát sóng lúc 21h00 trên VTV3, VTV Go và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, hội ngộ các nghệ sỹ đã trưởng thành qua nhiều mùa. Một tuần sau, ngày 22/11, Đêm Chung kết và Trao giải sẽ gọi tên những người chiến thắng.