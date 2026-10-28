Sao Mai 2026: Mai Thu Hương bứt phá, Top 8 lộ diện sau liveshow 4

Phát sóng trực tiếp trên VTV3, chương trình quy tụ 10 thí sinh với những ca khúc gắn liền với nhiều vùng văn hóa và phong cách âm nhạc khác nhau. Từ Quan họ Bắc Ninh, Hà Nội, xứ Nghệ đến phương Nam và Tây Nguyên, các tiết mục đặt ra yêu cầu làm mới những tác phẩm quen thuộc nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản.

10 thí sinh trong liveshow 4 cuộc thi Sao Mai 2026

Đây cũng là thử thách đối với các giọng ca trẻ khi lựa chọn những ca khúc đã có dấu ấn trong lòng công chúng. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, thí sinh cần tìm được cách xử lý riêng, thể hiện cá tính mà không làm mất đi đặc trưng của tác phẩm.

Mai Thu Hương gây chú ý với Cô gái vót chông

Một trong những tiết mục được chú ý tại liveshow 4 là Cô gái vót chông qua phần thể hiện của Mai Thu Hương. Thay vì theo đuổi phong cách dân gian quen thuộc, thí sinh lựa chọn cách xử lý theo hướng thính phòng, thử sức với tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng kiểm soát giọng hát.

Đây là lựa chọn nhiều thách thức bởi Cô gái vót chông là ca khúc gắn với tên tuổi NSND Tường Vi và đã được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Mai Thu Hương phải tìm cách tạo dấu ấn cá nhân trong khi vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm.

Thí sinh Mai Thu Hương

Phần trình diễn nhận được đánh giá tích cực từ một số thành viên hội đồng giám khảo. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn ghi nhận sự mạnh dạn của thí sinh khi bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc được thể hiện trong một phong cách không phải sở trường. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chú ý đến đoạn xử lý kỹ thuật ở cuối bài, trong khi NSND Tấn Minh lưu ý thí sinh cần hoàn thiện thêm về nhịp.

Một tiết mục khác gây chú ý là Buông áo em ra của Hoàng Thu Hà, kết hợp với làn điệu Tứ hoa Nghệ Tĩnh. Sau phần thi chưa thực sự nổi bật ở liveshow trước, nữ thí sinh trở lại với chất liệu âm nhạc xứ Nghệ. NSND Mai Hoa đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của Thu Hà, còn nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét phần thể hiện chắc chắn.

Thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An

Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Khánh An trình diễn liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều phủ Tây Hồ. Thí sinh tiếp tục duy trì phong độ ổn định, dù NSND Mai Hoa cho rằng lựa chọn ca khúc có phần nặng so với khả năng biểu đạt hiện tại của cô.

Bùi Nguyễn Bảo Anh thể hiện Ngày em đến của nhạc sĩ Từ Huy, được ghi nhận về cách tiếp cận mới mẻ và khả năng làm mới ca khúc quen thuộc. Với Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Nguyễn Mộc An tiếp tục phát huy thế mạnh ở chất liệu dân ca. Tuy nhiên, các giám khảo khuyến khích thí sinh tăng cường cảm xúc và đưa cá tính riêng vào cách thể hiện, thay vì quá chú trọng sự chỉn chu.

Ở không gian âm nhạc phương Nam, Đỗ Hải Đăng lựa chọn Bài ca đất phương Nam. Dù có những đánh giá khác nhau, phần trình diễn vẫn đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc làm mới tác phẩm và thể hiện dấu ấn cá nhân. H’Vi Ktla mang đến Ly cà phê Ban Mê, phát huy phong cách biểu diễn giàu năng lượng, đồng thời được góp ý cần tiết chế để tạo điểm nhấn rõ hơn.

Nguyễn Xuân Dũng thể hiện Hà Nội ngày trở về, còn Đoàn Linh lựa chọn liên khúc Quan họ Còn duyên và Hoa thơm bướm lượn. Với Ngôi sao cô đơn của nhạc sĩ Thanh Tùng, Phạm Hải Anh tiếp tục cho thấy màu giọng riêng, dù phần trình diễn chưa nhận được sự đồng thuận từ hội đồng giám khảo.

Đoàn Linh và Phạm Hải Anh dừng bước

Sau liveshow 4, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh là hai thí sinh phải chia tay cuộc thi, khép lại hành trình tại vòng chung kết. Kết quả được đưa ra trong bối cảnh các thí sinh đều đã trải qua bốn đêm thi với những chủ đề và yêu cầu biểu diễn khác nhau.

Với liên khúc Còn duyên và Hoa thơm bướm lượn, Đoàn Linh thử nghiệm bản phối mới trên chất liệu Quan họ Bắc Ninh. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao hướng tiếp cận sáng tạo, nhưng các giám khảo khác lưu ý phần trình diễn còn thiếu sự liền mạch và độ vững về cao độ.

Thí sinh Đoàn Linh

Phạm Hải Anh thể hiện Ngôi sao cô đơn, ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. NSND Mai Hoa nhận xét phần trình diễn chưa thực sự vững vàng, trong khi NSND Quang Vinh cho rằng thí sinh cần cải thiện khả năng xử lý cao độ. Trước đó, Hải Anh từng nhận được những đánh giá tích cực với Cánh cửa mùa xuân tại liveshow 3.

Liveshow 4 có sự tham gia đánh giá của hội đồng giám khảo gồm NSND Tấn Minh, Trưởng ban; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn; nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; cùng hai giám khảo khách mời là NSND Quang Vinh và NSND Mai Hoa.

Sau đêm thi, tám thí sinh còn lại sẽ tiếp tục chuẩn bị cho liveshow 5, dự kiến phát sóng lúc 21h ngày 1/11 trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn cũng được mở trên VTVgo từ liveshow 4, mỗi tài khoản có thể bình chọn cho tối đa ba thí sinh trong Top 10. Thời gian bình chọn dự kiến kéo dài đến ngày 22/11, thời điểm diễn ra đêm chung kết và trao giải.