Sao Mai 2026: Dàn giám khảo thẳng thắn nhận xét, chấm điểm khắt khe

Tối 11/10, Liveshow 2 Sao Mai 2026 với chủ đề "Ký ức" lên sóng trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Với những ca khúc đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, các thí sinh đứng trước thử thách vừa giữ được tinh thần tác phẩm, vừa tạo dấu ấn cá nhân.

Tại đêm thi, NSND Phạm Ngọc Khôi cho rằng Phạm Thùy Linh cần dành thêm thời gian nghiền ngẫm "Chảy đi sông ơi" – ca khúc giàu tính triết lý, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Trong khi đó, Nguyễn Mộc An được ghi nhận nhờ giữ đúng ngữ điệu dân gian Hà Tĩnh khi thể hiện "Vỗ bến Lam chiều".

Ban giám khảo giải "Sao Mai" 2026 rất khắt khe và chấm kỹ các phần trình diễn của các thí sinh.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn bày tỏ tiếc nuối khi Mai Thu Hương chưa tiết chế được cách thể hiện ca khúc "Đợi" để chạm tới chiều sâu tác phẩm. NSND Tấn Minh cũng nhận xét Đỗ Hải Đăng chưa phát huy hết khả năng trong "Ngẫu hứng sông Hồng", đồng thời cho rằng nam thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội bứt phá.

Ở chiều tích cực, ca sĩ Mỹ Linh dành lời khen cho giọng hát và cách xử lý của Nguyễn Xuân Dũng. Với Kim Jea Bin, nữ ca sĩ ấn tượng trước lựa chọn táo bạo cùng phần mở đầu bằng piano. Riêng Phạm Hải Anh được đánh giá có phong cách biểu diễn quyến rũ, nhưng phần mashup cần thêm sắc thái tươi trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự tự tin, khả năng kiểm soát giọng hát của Nguyễn Đỗ Khánh An. Trong khi đó, Đoàn Linh được nhận xét hát đạt yêu cầu nhưng chưa thực sự tạo được sự khác biệt.

Thí sinh Lê Quốc Phú chia tay sớm với cuộc thi.

Một tình huống đáng chú ý xuất hiện ở phần thi của Hoàng Thu Hà, NSƯT Tân Nhàn cho rằng lời ca chưa rõ, còn NSND Tấn Minh lại có cảm nhận ngược lại. Sự khác biệt trong đánh giá cho thấy mỗi giám khảo có góc nhìn riêng khi thưởng thức và phân tích một phần trình diễn.

H'Vi Ktla cũng nhận được sự chú ý khi làm mới ca khúc gắn với tên tuổi Mỹ Linh. Nữ ca sĩ đánh giá cao sự duyên dáng, chuyển động uyển chuyển và màu sắc mới mẻ của thí sinh, trong khi NSND Tấn Minh lưu ý cần chăm chút thêm về kỹ thuật. Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, NSƯT Tân Nhàn dành lời khen cho phần thể hiện hoàn thiện, cuốn hút qua ca khúc "Bài hát cho em".

Kết thúc đêm thi, Lê Quốc Phú là thí sinh phải dừng chân. Dù được ghi nhận sở hữu giọng hát đẹp, nam thí sinh vẫn được NSND Phạm Ngọc Khôi nhắc nhở cần hiểu sâu hơn về tác phẩm và tiết chế cách thể hiện.

Liveshow 3 Sao Mai 2026 sẽ lên sóng lúc 21h ngày 18/10, với 12 thí sinh tiếp tục tranh tài.

Giám khảo xuyên suốt Vòng Chung kết: NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Giám khảo khách mời: NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ca sĩ Mỹ Linh. Đạo diễn âm nhạc: Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ban nhạc MUCA, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.