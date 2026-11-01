Sao Hollywood Chrissy Metz giảm 45kg, tiết lộ phương pháp giúp cải thiện vóc dáng ở tuổi U50

Theo Page Six, nữ diễn viên Chrissy Metz mới đây thu hút sự chú ý khi tham dự buổi công chiếu phim Nocturne vào cuối tuần qua. Xuất hiện trong chiếc váy nhung xanh lá cây sang trọng, ngôi sao 45 tuổi tự tin khoe diện mạo sau hành trình giảm khoảng 100pound, tương đương 45kg.

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Chrissy Metz còn chia sẻ về việc sử dụng thuốc thuộc nhóm GLP-1, vốn được dùng trong điều trị một số bệnh lý chuyển hóa và kiểm soát cân nặng theo chỉ định y tế.

Nữ diễn viên Chrissy Metz mới đây thu hút sự chú ý khi tham dự buổi công chiếu phim Nocturne vào cuối tuần qua.

Trong cuộc trò chuyện với Entertainment Tonight tại sự kiện, nữ diễn viên cho biết phương pháp này đã mang đến những thay đổi đáng kể trong sinh hoạt và công việc của cô.

"Thành thật mà nói, việc có thể chạy khắp sân khấu trong tám suất diễn mỗi tuần thực sự rất tuyệt vời", Chrissy Metz chia sẻ khi nhắc đến lần đầu tham gia sân khấu Broadway với vở nhạc kịch & Juliet. Theo nữ diễn viên, việc sử dụng GLP-1 còn giúp cô cảm thấy tình trạng viêm được cải thiện rõ rệt.

"Tôi đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, đầu gối cũng có vấn đề và cơ thể đang trải qua nhiều thay đổi", cô cho biết.

Đặc biệt, Chrissy Metz đánh giá cao việc không còn phải liên tục suy nghĩ về chuyện ăn uống. Nữ diễn viên cho rằng điều này giúp cô có thêm không gian tinh thần để tập trung vào những khía cạnh khác của cuộc sống.

"Việc có thể nghĩ đến những điều khác thay vì cứ ám ảnh bởi những suy nghĩ liên tục về thức ăn thực sự rất hữu ích. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt", cô nói.

Trước đó, vào tháng 8, Chrissy Metz từng chia sẻ về quá trình cải thiện thể lực trên Instagram. Nữ diễn viên hào hứng khoe cơ bắp tay và cho biết bản thân đang tiến bộ nhờ tập luyện sức mạnh.

Trước đó, vào tháng 8, Chrissy Metz từng chia sẻ về quá trình cải thiện thể lực trên Instagram.

"Tôi yêu tất cả những đường nét trên cơ thể mình, nhưng tôi cũng đang tiến bộ trong hành trình tập luyện sức mạnh. Chúng ta thích sự tiến bộ mà", cô hài hước chia sẻ.

Cũng trong tháng 8, Chrissy Metz xác nhận đang sử dụng GLP-1 sau khi từng giảm khoảng 45kg vào năm trước. Trong cuộc phỏng vấn với People, cô tiết lộ quyết định này được đưa ra sau nhiều năm thử những chế độ ăn kiêng nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn.

Ban đầu, nữ diễn viên khá hoài nghi về việc dùng thuốc. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế khiến cô có cái nhìn tích cực hơn. "Thật dễ chịu khi không còn phải liên tục ám ảnh về việc mình sẽ ăn gì, ngay cả khi đang dùng bữa", Chrissy Metz bày tỏ.

Cô cũng thừa nhận từng có mối quan hệ không lành mạnh với chuyện ăn uống do những quan niệm khắt khe về thực phẩm trong quá khứ.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2025, Chrissy Metz từng tiết lộ với Daily Mail rằng cô đã giảm 100pound nhờ tập luyện sức mạnh. Khi được hỏi về khả năng sử dụng Ozempic, nữ diễn viên cho rằng lựa chọn phương pháp kiểm soát cân nặng là quyết định mang tính cá nhân.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là không nên kỳ thị bất kỳ phương pháp nào. Nhưng mỗi người cũng có quyền tự quyết định điều họ muốn làm với cơ thể mình", cô chia sẻ.

Với Chrissy Metz, mục tiêu cuối cùng không đơn thuần nằm ở con số trên cân mà còn là cảm giác khỏe mạnh và hài lòng với bản thân.

Với Chrissy Metz, mục tiêu cuối cùng không đơn thuần nằm ở con số trên cân mà còn là cảm giác khỏe mạnh và hài lòng với bản thân.

Câu chuyện của nữ diễn viên Hollywood cho thấy hành trình chăm sóc vóc dáng có thể kết hợp nhiều yếu tố, từ vận động đến hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, GLP-1 là nhóm thuốc cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định phù hợp, không phải phương pháp giảm cân có thể tự ý áp dụng cho tất cả mọi người.