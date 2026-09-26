Sao Hoa ngữ 'bán mặt' cho AI làm phim: Lợi đâu chưa thấy, thiệt hại rõ ràng

Cho dù làn sóng phim AI đang bùng nổ mạnh mẽ ở Trung Quốc, vẫn có nhiều người trong giới làm phim cũng như khán giả phản đối xu hướng này. Tuy nhiên, không ít diễn viên lại cấp phép cho các đơn vị khai thác AI sử dụng khuôn mặt mình để làm phim.

Video giới thiệu nhân vật AI sử dụng gương mặt của diễn viên thật.

Mới đây, phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên do AI sản xuất dựa theo khuôn mặt được mua bản quyền từ diễn viên đã tung ra đoạn giới thiệu. Web drama Không Màng Uyên Ương, Chỉ Ước Thành Tiên dùng gương mặt và giọng nói của Thẩm Vũ Khiết, Trần Hạc Nhất để xây dựng hai nhân vật chính. Hai diễn viên không cần ra trường quay, toàn bộ từ bối cảnh đến nhân vật đều do AI tạo ra.

Thẩm Vũ Khiết, Trần Hạc Nhất không cần ra phim trường vẫn có mặt trong phim.

Công nghệ mới này gây được sự tò mò nhất định ban đầu, nhưng sau đó, khán giả đã nhận thấy nhân vật AI - gương mặt người thật - rất thiếu tự nhiên. Thêm vào đó, một điểm mạnh của phim AI là tạo ra những nhân vật đẹp vô thực, mọi thứ đều hoàn hảo, khiến người xem xuýt xoa. Còn nếu muốn xem nhân vật mang dung mạo của người thật, thì khán giả sẽ muốn xem phim người đóng cho tự nhiên, sống động.

Nhiều khán giả chỉ trích hai diễn viên đã "bán mặt" cho phim AI.

Ngoài ra, Thẩm Vũ Khiết lẫn Trần Hạc Nhất không phải diễn viên nổi tiếng nên chẳng tạo được sức hút cho Không Màng Uyên Ương, Chỉ Ước Thành Tiên. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Thẩm Vũ Khiết, Trần Hạc Nhất đã không bảo vệ hình ảnh diễn viên, để mặt mình xuất hiện tràn ngập thì sau này sẽ rất khó được mời đóng phim, chẳng khác nào tự đóng băng sự nghiệp.

Nhưng cũng có người thông cảm, cho rằng các diễn viên hạng B ngày càng ít kịch bản gửi tới, kinh tế khó khăn nên khó từ chối hợp đồng cấp phép sử dụng gương mặt. Mức thù lao sẽ được tính theo từng tập phim, nên các diễn viên cũng thu được một khoản không nhỏ từ Không Màng Uyên Ương, Chỉ Ước Thành Tiên.