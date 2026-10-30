Sao Hàn đang 'cày' Doctor X: Seonghyeon CORTIS 'fan ruột' Kim Ji Won, Wendy hối hận

Doctor X: Mafia in White (Doctor X: Mafia áo trắng) là bản làm lại từ series phim nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản. Tác phẩm này nhận được sự quan tâm lớn của công chúng từ quá trình sản xuất và lập tức bùng nổ màn ảnh nhỏ châu Á ngay từ tập đầu tiên. Rating tập 1 trở thành mini-series Hàn Quốc có tỉ suất lượt xem mở màn cao nhất năm 2026 và sau 6 tập, Doctor X xếp thứ 2 (19,5%) trong Top 10 phim truyền hình có rating cao nhất năm 2026.

Kim Ji Won có màn lột xác ấn tượng sau 2 năm vắng bóng trong vai bác sĩ thiên tài Gye Su Jeong - người ưu tiên cứu sống bệnh nhân, không e ngại trước quyền lực hay bất công của hệ thống y tế.

Sau khi "Doctor X" phát sóng 2 tập đầu, Sooin (MEOVV) chia sẻ qua Churrrrr (nền tảng nhắn tin với fan) hoàn toàn chìm đắm và mê mẩn nội dung lẫn diễn xuất của Kim Ji Won.

Sooin đã rủ rê Narin. Trong livestream với fan, Narin cho biết bản thân ít xem phim truyền hình nhưng Doctor X là ngoại lệ vì quá cuốn hút nên muốn giới thiệu cho các fan. Nữ idol tiết lộ thêm, Sooin rất giỏi "cày phim" truyền hình và đặc biệt thích xem đi xem lại những phim cũ. Trước khi Doctor X chiếu tập mới, Sooin còn kịp xem lại tập cũ thêm một lần.

Anton (RIIZE) cũng không phải người thường xuyên xem phim truyền hình. Vì thích thể loại y khoa nên nam idol đã xem Doctor X, "nghiện" phim đến mức khi được fan hỏi về vết thương trên tay, anh đã nói rằng vị trí đó từng bị chảy máu rất nhiều và đã nghĩ rằng, lúc này có thể nhờ đến "Bác sĩ X" rồi!

Trong livestream ngày 28/10, Seonghyeon (CORTIS) bật mí rất hâm mộ Kim Ji Won nên đã "cày" không sót tập nào của Doctor X. James tiếp lời: "Chị Kim Ji Won là diễn viên xuất sắc và có khí chất rất riêng, mọi người hiểu mà". Sau đó, Seonghyeon cho biết bộ phim đầu tiên khiến nam idol khóc khi xem là Queen of Tears (Kim Ji Won đóng chính).

Wendy (Red Velvet) từng chia sẻ cô hối hận khi bắt đầu xem Doctor X vì... xem quá sớm. "Đáng lẽ mình nên đợi đến khi có nhiều tập rồi hãy xem. Mình rất muốn xem tiếp nhưng thỉnh thoảng YouTube hay nền tảng khác sẽ hiện mấy clip giới thiệu hoặc nội dung liên quan, xem xong vẫn chưa thỏa mãn", Wendy bộc bạch với fan cảm giác khó khăn khi phải chờ cả tuần để xem tập mới.

Xiumin (EXO) cũng là fan của Doctor X, từng thổ lộ cảm xúc tương tự Wendy. Đây cũng là tâm trạng của nhiều khán giả. Một số diễn viên phụ của phim đã tham gia chương trình radio do cô làm host để quảng bá.

Những ngôi sao khác chia sẻ đang say mê Doctor X và Kim Ji Won còn có diễn viên Cho Yi Hyun, Winter (aespa), Jiwoo - Juun (Hearts2Hearts), Sunoo (ENHYPEN), Woochan (ALLDAY PROJECT), Jaehyuk (TREASURE), Minami (RESCENE)...