Sao gốc Việt được HLV Man United triệu tập chuẩn bị đối đầu Chelsea

Jariyah Shah được HLV Michael Carrick triệu tập lên tập luyện cùng đội một của Man United.

Manchester United đang đối mặt với bài toán nhân sự trước chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge của Chelsea. Những tổn thất lực lượng liên quan đến Benjamin Sesko, Patrick Dorgu và Manuel Ugarte khiến Ban huấn luyện phải tính đến phương án sử dụng các cầu thủ trẻ.

Trong bối cảnh đó, HLV Michael Carrick đã trao cơ hội cho hai gương mặt triển vọng từ Học viện Carrington là Jack Fletcher và Jariyah Shah. Đặc biệt, sự xuất hiện của Shah trong danh sách tập luyện cùng đội một nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam.

Đây được xem là bước tiến đáng kể trong quá trình phát triển của tiền vệ trẻ, đồng thời giúp anh có cơ hội tiếp xúc với môi trường bóng đá đỉnh cao và học hỏi kinh nghiệm từ những đàn anh tại Manchester United.

Sinh năm 2009 tại Australia, Jariyah Shah có xuất thân đa văn hóa khi cha là người Pakistan và mẹ là người Việt Nam. Nhờ nguồn gốc gia đình cùng các điều kiện pháp lý liên quan, cầu thủ trẻ này được cho là có khả năng đại diện cho 4 đội tuyển quốc gia: Việt Nam, Australia, Anh và Pakistan.

Shah từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Anh trước khi trở thành một nhân tố đáng chú ý trong đội hình U17 Australia. Theo những thống kê được đề cập, tiền vệ này đã ghi 1 bàn thắng sau 4 lần ra sân cho U17 Australia.

Ở cấp độ CLB, Shah cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong màu áo U18 Manchester United. Anh ghi 2 bàn sau 8 lần ra sân từ đầu mùa, trong đó có pha lập công đáng chú ý ở chiến thắng 6-0 trước U18 Wolves.

Điểm mạnh của Shah nằm ở sự đa năng. Cầu thủ sinh năm 2009 có thể đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ phải. Khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau là lợi thế quan trọng giúp anh nhận được sự chú ý từ Ban huấn luyện đội trẻ MU.

Việc được tập luyện cùng đội một Manchester United mang đến cho Jariyah Shah cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ thi đấu chuyên nghiệp và chứng minh năng lực trước Ban huấn luyện.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc được triệu tập tập luyện không đồng nghĩa với việc cầu thủ đã chắc chắn được đăng ký thi đấu hay ra sân trong trận gặp Chelsea.

Trong thời gian tới, Shah còn hướng đến nhiệm vụ cùng U17 Australia tại VCK U17 World Cup. Đội bóng xứ sở chuột túi sẽ phải đối đầu với những đối thủ đáng chú ý như Argentina, Đan Mạch và Mozambique. Đây sẽ là sân chơi quan trọng để tiền vệ trẻ thể hiện năng lực ở cấp độ quốc tế.