SAO Concert gây tranh cãi và lỗ hổng trong cuộc đua concert tại Việt Nam

Sau đêm diễn mới nhất tại TP.HCM, SAO Concert trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội khi hàng loạt khán giả phản ánh những bất cập trong cách tổ chức. Từ thời lượng kéo dài, cách sắp xếp nghệ sĩ, chất lượng âm thanh đến việc bố trí chỗ ngồi, những vấn đề này cho thấy một thực tế: sức hút của dàn nghệ sĩ chưa đủ để bảo đảm thành công cho một concert nếu trải nghiệm khán giả chưa được đặt đúng vị trí.

Nữ ca sĩ 52Hz biểu diễn tại SAO Concert (Ảnh: BTC).

Theo phản ánh của người tham dự, SAO Concert kéo dài từ sáng đến khuya, bao gồm các hoạt động bên lề và những sân khấu biểu diễn liên tiếp. Với số lượng nghệ sĩ đông đảo, việc chương trình phải bắt đầu từ sớm là điều có thể lý giải. Tuy nhiên, cách phân bổ thời gian lại khiến không ít khán giả rơi vào trạng thái mệt mỏi khi phải chờ đợi nhiều giờ mới đến tiết mục của nghệ sĩ mình yêu thích.

Đáng chú ý, phần lớn nghệ sĩ tân binh hoặc chưa có độ nhận diện rộng rãi được xếp vào những khung giờ đầu ngày. Đây là thời điểm không dễ tạo ra bầu không khí sôi động, đặc biệt khi khán giả phải dành nhiều thời gian di chuyển, xếp hàng và chờ đợi trước khi chương trình thực sự bước vào những phần được mong đợi.

Việc trao cơ hội biểu diễn cho nghệ sĩ trẻ là điều cần thiết đối với một chương trình âm nhạc có quy mô. Dù vậy, bài toán không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ hay việc lấp đầy thời lượng sân khấu, mà còn ở cách xây dựng mạch cảm xúc xuyên suốt. Nếu thiếu những điểm nhấn đủ sức giữ chân người xem, một chương trình kéo dài rất dễ biến thành cuộc thử thách sức bền thay vì mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn.

Khán giả đi xem chương trình thể hiện sự chán nản về timeline quá lê thê của SAO Concert.

Ở chiều ngược lại, những nghệ sĩ được kỳ vọng tạo nên cao trào vào cuối chương trình cũng chưa thể mang đến sức bật như mong đợi. Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là việc tổ đội Space Speaker bất ngờ thông báo rút lui trước giờ diễn.

Đội hình này gồm Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi, từng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của SAO Concert. Theo thông báo từ đơn vị quản lý SS Label, quyết định rút lui xuất phát từ việc “các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện việc tham gia chương trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm”. Đơn vị này cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất, đồng thời nhằm bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của những bên liên quan.

Trong khi đó, Cường Seven chia sẻ việc không thể biểu diễn là tình huống bất đắc dĩ, dù các nghệ sĩ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị và tập luyện. Sự việc khiến chương trình mất đi một trong những yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo sức hút, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát rủi ro và phương án ứng phó của ban tổ chức khi những nhân tố quan trọng không thể xuất hiện.

Việc tổ đội Space Speaker rút lui khiến line-up chương trình trở nên kém hấp dẫn, đồng thời mất đi không ít khán giả.

Bên cạnh nội dung biểu diễn, chất lượng âm thanh cũng trở thành vấn đề được khán giả đề cập. Một số ý kiến cho rằng hệ thống âm thanh chưa đáp ứng kỳ vọng, ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức và khiến hạn chế trong giọng hát của một số nghệ sĩ bộc lộ rõ hơn. Tuy nhiên, để xác định mức độ ảnh hưởng, cần có đánh giá kỹ thuật cụ thể thay vì quy toàn bộ vấn đề về thiết bị hoặc năng lực biểu diễn của nghệ sĩ.

Tranh cãi còn xuất hiện quanh việc bố trí chỗ ngồi giữa các hạng vé. Một khán giả phản ánh không gian giữa các ghế khá chật, gây bất tiện khi di chuyển. Đáng nói hơn, người này cho biết một số khán giả đeo vòng tay hạng vé Cat 14 lại ngồi ở khu vực Cat 3, làm dấy lên nghi vấn về việc kiểm soát vị trí và bảo đảm quyền lợi của người mua vé có mức giá cao hơn.

Nếu phản ánh trên được xác minh, đây không còn đơn thuần là câu chuyện về sự bất tiện, mà liên quan trực tiếp đến tính minh bạch trong khâu phân khu và kiểm soát chỗ ngồi. Khi khán giả bỏ tiền cho những hạng vé khác nhau, họ có quyền kỳ vọng quyền lợi tương ứng được bảo đảm. Bất kỳ sự chênh lệch nào giữa cam kết và trải nghiệm thực tế cũng có thể làm suy giảm niềm tin đối với đơn vị tổ chức.

Khâu vận hành chương trình với nhiều bất cập khiến khán giả bức xúc.

Trong bối cảnh thị trường concert tại Việt Nam ngày càng sôi động, khán giả không còn chỉ quan tâm đến danh sách nghệ sĩ hay quy mô sân khấu. Chất lượng âm thanh, lịch trình hợp lý, khả năng vận hành và sự công bằng giữa các hạng vé đang trở thành những tiêu chí quan trọng để đánh giá một chương trình.

SAO Concert cho thấy một concert có thể quy tụ nhiều nghệ sĩ nhưng vẫn đối mặt với tranh cãi nếu những mắt xích trong khâu tổ chức chưa được vận hành đồng bộ. Sau cùng, giá trị của một đêm nhạc không chỉ nằm ở những phút thăng hoa trên sân khấu, mà còn ở toàn bộ hành trình khán giả trải qua từ lúc bước vào địa điểm cho đến khi chương trình khép lại. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường biểu diễn, trải nghiệm thực tế và niềm tin của khán giả mới là những yếu tố quyết định sức sống lâu dài của một concert.