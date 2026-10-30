Sao chép hàng chục nghìn bộ phim trái phép để thu lợi hơn 315 tỷ đồng

Trong số 7 bị can, có 4 bị can gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa (sinh năm 1988, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH PIXEL PERFECT); Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1993, lập trình viên, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội); Nguyễn Đình Xuân (sinh năm 1993, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH PIXEL PERFECT) và Nguyễn Hoàng Thanh (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị truy tố về hai tội: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”, theo quy định tại Điều 225 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

3 bị can còn lại gồm: Doãn Thành Luân (sinh năm 1992, nhân viên Công ty TNHH PIXEL PERFECT); Nguyễn Khương Duy (sinh năm 1992, trú tại xã Tiên Lục, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Phước Toàn (sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn đề nghị xử lý hành vi xâm phạm bản quyền của Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam gửi Cục Đối ngoại (Bộ Công an) ngày 7-5-2026. Đây là đơn vị được Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ủy quyền bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Đơn đề nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vận hành hệ thống website HiAnime theo quy định của pháp luật.

7 bị can sao chép trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu lợi hơn 315 tỷ đồng. Ảnh: baovephapluat.vn

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Nguyễn Đình Minh Khoa và Nguyễn Trung Anh bàn bạc lập các website chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo, sau đó lôi kéo Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân tham gia. Với sự giúp sức của Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Khương Duy và Doãn Thành Luân, từ giữa năm 2019 đến tháng 3-2026, nhóm này đã sao chép, phát trái phép phim trên Internet nhằm thu hút người xem và hưởng tiền quảng cáo.

Cáo trạng xác định, nhóm bị can đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên các website mà không được sự cho phép của chủ thể quyền tác giả. Từ nền tảng quảng cáo Propeller Ads, nhóm này thu về 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD, quy đổi khoảng 315,3 tỷ đồng).

Sau khi trừ chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi khoảng 51,36 tỷ đồng. Các bị can Luân, Duy và Toàn lần lượt hưởng lợi 3,7 tỷ đồng, 1,77 tỷ đồng và 418 triệu đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền thu được, các bị can còn sử dụng tiền phạm tội mà có để mua bất động sản, ô tô. Trong đó, Khoa thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 24 tỷ đồng; Xuân hơn 10 tỷ đồng; Thanh 7,6 tỷ đồng và Trung Anh gần 7 tỷ đồng.