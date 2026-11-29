Raphinha thăng hoa.

Lamine Yamal tiếp tục là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội bóng xứ Catalonia, nhưng Raphinha mới là người chiếm trọn sự chú ý với cú hat-trick trong hiệp hai.

Cựu sao Leeds đã ghi 18 bàn tại giải VĐQG mùa này, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu làm được. Chưa dừng ở đó, anh còn vượt thành tích ghi bàn của huyền thoại Ronaldinho cho "Blaugrana" (95 so với 94). Đáng chú ý, Raphinha mới chơi 190 trận, ít hơn đàn anh 17 lần ra sân.

Barcelona khởi đầu thuận lợi khi Yamal mở tỷ số ngay trong hai phút đầu tiên. Tuy nhiên, lợi thế ấy không giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận. Deportivo nhanh chóng đáp trả và tận dụng sai lầm của Pau Cubarsi để Aubameyang gỡ hòa ở phút thứ 9. Đội chủ nhà thậm chí có thêm những cơ hội đáng kể, buộc Joan Garcia phải trổ tài cứu thua trước sức ép liên tục.

Khả năng tận dụng cơ hội vẫn là khác biệt giữa hai đội. Trong lúc Deportivo bỏ lỡ những tình huống thuận lợi, Barcelona tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha đánh đầu cận thành của Dani Olmo. Dù vậy, thủ môn Leo Roman đã có một hiệp đấu xuất sắc, liên tiếp từ chối những cú dứt điểm của Yamal và Cubarsi, giúp Deportivo duy trì hy vọng trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Barcelona cho thấy sự vượt trội về chất lượng tấn công. Đường chuyền tinh tế của Yamal xuyên qua hàng thủ đối phương tạo điều kiện để Raphinha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng này giúp đội khách giải tỏa áp lực và có thêm không gian để triển khai thế trận theo ý muốn.

Yamal, Raphinha là nguồn cảm hứng của Barcelona.

Deportivo dần hụt hơi, trong khi Barcelona càng chơi càng sắc bén. Raphinha tiếp tục trừng phạt hàng thủ chủ nhà bằng hai pha lập công ở những phút cuối, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 5-1. Yamal không ghi thêm bàn, nhưng khả năng tạo đột biến và kiến tạo của cầu thủ trẻ này vẫn là điểm nhấn trong màn trình diễn của Barca.

Chiến thắng giúp Barcelona có bước chạy đà hoàn hảo trước cuộc đối đầu quan trọng với Atletico Madrid vào 2/12. Thầy trò Hansi Flick hiện hơn đối thủ 5 điểm, qua đó nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua tại La Liga.