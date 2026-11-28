Trong thiên văn học, sao biến quang (Variable Stars) là những ngôi sao có độ sáng biểu kiến thay đổi theo thời gian. Hiện tượng này có thể diễn ra đều đặn theo chu kỳ, kéo dài hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng năm, hoặc xuất hiện bất thường do những biến động dữ dội bên trong hệ sao. Điều thú vị là sự thay đổi ấy không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ bản thân ngôi sao.

Một trong những nhóm nổi bật nhất là sao biến quang co giãn. Chúng liên tục phình to rồi thu nhỏ do những biến động vật lý bên trong, khiến nhiệt độ bề mặt và độ sáng thay đổi. Tiêu biểu là sao Cepheid, có chu kỳ biến đổi độ sáng tương đối ổn định. Đặc biệt, chu kỳ dao động càng dài thì độ sáng thực của chúng càng lớn. Nhờ mối quan hệ này, các nhà thiên văn có thể sử dụng Cepheid như những ngọn hải đăng vũ trụ để đo khoảng cách đến các thiên hà xa xôi.

Ảnh: vigyanam.com

Một nhóm khác có cơ chế thú vị không kém là sao đôi che khuất. Thực chất, đây là những hệ gồm hai ngôi sao quay quanh nhau. Khi một ngôi sao đi qua phía trước ngôi sao còn lại theo góc nhìn từ Trái Đất, ánh sáng tổng hợp mà chúng ta quan sát được giảm xuống, tạo nên những lần mờ sáng có tính chu kỳ. Hệ sao Algol trong chòm Anh Tiên là một ví dụ nổi tiếng.

Ngoài ra, một số ngôi sao thay đổi độ sáng do hoạt động bùng phát trên bề mặt, những vụ phun trào vật chất hoặc sự xuất hiện của các vết tối lớn. Thậm chí, những hệ sao đôi có sao lùn trắng hút vật chất từ ngôi sao đồng hành cũng có thể bất ngờ sáng rực lên trong những đợt bùng phát.

Các nhà thiên văn nghiên cứu hiện tượng này bằng cách ghi nhận độ sáng theo thời gian, tạo thành biểu đồ gọi là đường cong ánh sáng. Những đường cong tưởng chừng đơn giản ấy có thể tiết lộ kích thước, nhiệt độ, cấu trúc và cả quá trình tiến hóa của các ngôi sao. Vì vậy, sao biến quang không chỉ là những điểm sáng kỳ lạ trên bầu trời mà còn là chìa khóa giúp con người hiểu sâu hơn về vũ trụ.

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