Santos nhận 7 án cấm chuyển nhượng vì nợ

Santos nhận đến 7 lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA. Ảnh: Reuters.

Khủng hoảng tài chính tiếp tục bủa vây Santos. Theo Ge Globo, đội bóng Brazil hiện có bảy lệnh cấm chuyển nhượng còn hiệu lực do chậm thanh toán cho các CLB và nhân sự bóng đá. Dù đã trả những khoản nợ liên quan đến ba án phạt, Santos vẫn chưa giải quyết được bốn khoản nợ khác.

Đáng chú ý, các khoản phải trả cho HLV Pedro Caixinha và những thành viên trong ban huấn luyện, sau khi cộng lãi suất, tiền phạt và điều chỉnh, đã vượt 2,66 triệu euro. CLB cũng đối mặt nguy cơ nhận thêm án phạt vì khoản nợ khoảng 390.764 euro với Al Markhiya của Qatar trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Yusupha Njie.

Tuy nhiên, việc tích lũy nhiều lệnh cấm chuyển nhượng không đồng nghĩa Santos sẽ lập tức bị trừ điểm. Các chuyên gia luật thể thao được Ge Globo tham khảo cho biết FIFA có thể áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn nếu CLB tiếp tục không thanh toán sau ba kỳ chuyển nhượng bị cấm. Với Santos, kịch bản này có thể chỉ xảy ra từ năm 2028.

Luật sư Andre Ribeiro nhấn mạnh FIFA không có tiêu chí cố định về số lượng lệnh cấm dẫn đến án trừ điểm. Quyết định phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan xét xử thuộc tổ chức này.

Nhờ gỡ bỏ lệnh cấm vào cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026, Santos kịp thời có được Coutinho. Ảnh: Reuters.

Trường hợp Sao Paulo gần đây cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu. FIFA yêu cầu CLB thanh toán khoản nợ với người đại diện của tiền vệ Giuliano Galoppo trong vòng 60 ngày, nếu không sẽ bị trừ điểm tại giải vô địch Brazil.

Theo luật sư Rodrigo Marrubia, quy định hiện hành đã thay đổi so với thời điểm Cruzeiro bị trừ sáu điểm ở Serie B năm 2020. Santos chỉ đối mặt án phạt nặng hơn nếu tiếp tục không trả nợ qua ba kỳ chuyển nhượng.

Ban lãnh đạo đội bóng đang tìm nguồn tiền để giải quyết nghĩa vụ tài chính. Santos cho biết họ cũng chờ thu hồi khoảng 30,2 triệu euro từ các CLB khác của Brazil.

Hồi tháng 8, đội bóng đã thanh toán khoản nợ khoảng 2,13 triệu euro cho Monaco để có thể đăng ký những tân binh như Philippe Coutinho, Rodinei và Everton Cebolinha. Số tiền này đến từ một thỏa thuận với công ty của gia đình Neymar.

Neymar tỏa sáng, Santos thoát hiểm Neymar trở thành tâm điểm chú ý sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Santos và Flamengo ở vòng 29 giải VĐQG Brazil sáng 9/10.