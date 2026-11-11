Sảnh cưới cao cấp ở TP.HCM tăng trưởng 2 con số

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp An Lâm Retreats, cho biết tỷ lệ lấp đầy các không gian tổ chức tiệc cưới tại đơn vị trong mùa cao điểm, từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027, đạt khoảng 85-90% công suất phục vụ. Nhu cầu tổ chức tiệc cưới tại khu nghỉ dưỡng cũng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kết quả kinh doanh đến hết quý III và dự báo cho cả năm, doanh thu từ dịch vụ cưới và các sự kiện riêng tư tại khu nghỉ dưỡng cao cấp An Lâm Retreats Saigon River (phường Bình Hòa) dự kiến tăng 22% so với năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ nhóm khách hàng trong nước có khả năng chi trả cao, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và các cặp đôi quốc tế lựa chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức hôn lễ.

Tương tự, khách sạn 5 sao Le Méridien Saigon (phường Sài Gòn) ghi nhận tỷ lệ lấp đầy sảnh cưới tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ mảng dịch vụ cưới cũng tăng 20%. Đại diện khách sạn cho biết khách hàng có xu hướng liên hệ sớm để đặt lịch và giữ chỗ trong mùa cao điểm.

Trong khi đó, hoạt động tổ chức tiệc cưới tại khách sạn 5 sao Sheraton Saigon Grand Opera (phường Sài Gòn) duy trì trạng thái ổn định. Tổng giám đốc Julian Wong cho biết nhiều cặp đôi đã giữ chỗ từ sớm cho các ngày đẹp trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Những tín hiệu trên phản ánh sức mua tương đối tích cực ở phân khúc tiệc cưới cao cấp. Theo nghiên cứu Thị trường dịch vụ cưới Việt Nam do tổ chức tư vấn toàn cầu 6Wresearch đăng tải ngày tháng 4/2025 (cập nhật tháng 3/2026), ngành cưới, bao gồm tổ chức sự kiện, chụp ảnh, quay phim, trang trí, tiệc và sảnh khách sạn, được dự báo tăng trưởng kép 8,6% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2032. Trong đó, lễ cưới cao cấp, đề cao tính cá nhân hóa, sang trọng và riêng tư, là một trong những xu hướng đáng chú ý.

Cặp đôi trẻ chi tiền cho trải nghiệm riêng tư

Bên cạnh mức tăng trưởng doanh thu, sự thay đổi trong cách lựa chọn dịch vụ cũng là điểm đáng chú ý của thị trường cưới cao cấp. Thay vì tập trung vào những buổi tiệc quy mô lớn, nhiều cặp đôi ưu tiên đám cưới riêng tư (intimate wedding) với số lượng khách mời vừa phải, đồng thời dành ngân sách nhiều hơn cho chất lượng trải nghiệm.

Ông Quang Hưng cho biết các cặp đôi trẻ ở độ tuổi 25-40 là đối tượng khách hàng mục tiêu của đơn vị. Họ là những người thuộc thế hệ Millennials (sinh năm 1980-1996) và Gen Z (sinh năm 1997-2012), có thu nhập khá cao, quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tính thẩm mỹ và sự riêng tư trong quá trình tổ chức tiệc cưới.

Khách sạn 5 sao định vị trong phân khúc cao cấp, phục vụ các cặp đôi có khả năng chi trả cao.

Xu hướng này cũng thể hiện qua mức chi tiêu trung bình cho mỗi sự kiện tại khu nghỉ dưỡng. Khách hàng có xu hướng dành ngân sách nhiều hơn cho các dịch vụ cá nhân hóa, từ thiết kế không gian, ẩm thực đến chương trình lưu trú dành cho khách mời.

Đại diện Le Méridien Saigon cho biết một trong những nhóm nhu cầu được khách sạn tập trung phục vụ là tiệc cưới và lễ kỷ niệm quy mô nhỏ, dưới 200 khách. Với định vị ở phân khúc cao cấp, đơn vị đưa ra mức giá gói tiệc từ 1,7 triệu đồng/khách trở lên. Ở quy mô này, tính riêng tư, sự độc quyền và khả năng cá nhân hóa trở thành những yếu tố quan trọng trong lựa chọn địa điểm tổ chức.

Đồng tình, ông Julian Wong cho biết phần lớn khách hàng đặt tiệc cưới ở khách sạn mình là các cặp đôi trong độ tuổi 26-35, có lối sống hiện đại và gu thẩm mỹ rõ ràng. Họ ngày càng chú trọng chất lượng ẩm thực, mức độ cá nhân hóa và sự chỉn chu trong khâu tổ chức.

Từ thực tế này, ông nhận định thị trường cưới cao cấp đang chuyển dần từ việc đầu tư cho quy mô sang đầu tư cho trải nghiệm. Cặp đôi không chỉ quan tâm đến hình thức buổi tiệc mà còn mong muốn mỗi chi tiết phản ánh dấu ấn cá nhân của cô dâu và chú rể.

Một xu hướng khác được nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao quan tâm là tiệc cưới kết hợp nghỉ dưỡng (destination wedding). Mô hình này cho phép cô dâu, chú rể và khách mời kết hợp tham dự hôn lễ với các hoạt động lưu trú, ẩm thực và nghỉ ngơi trong nhiều ngày.

Khách sạn 5 sao ở trung tâm TP.HCM giữ vững lượng khách đặt chỗ sớm dịp cuối năm.

Khách sạn, resort cạnh tranh bằng lợi thế riêng

Khi khách hàng ngày càng đặt ra yêu cầu cao về trải nghiệm, các địa điểm tổ chức tiệc cưới cũng phải xác định lợi thế riêng để cạnh tranh. Với nhóm khách sạn nội đô, vị trí, thương hiệu và kinh nghiệm tổ chức là những yếu tố quan trọng.

Ông Wong cho biết Sheraton Saigon Grand Opera có lợi thế nhờ vị trí gần Nhà hát Thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển của khách mời. Bên cạnh đó, thương hiệu lâu năm tạo dựng niềm tin với khách hàng, đồng thời là nền tảng cho kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, hội nghị quốc tế và hôn lễ cao cấp.

Để đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa, khách sạn trao đổi với cô dâu, chú rể và gia đình ngay từ khâu xây dựng ý tưởng chủ đạo. Từ thực đơn, không gian đến cách đón tiếp khách mời đều được điều chỉnh theo mong muốn của từng cặp đôi, nhằm bảo đảm sự kiện mang dấu ấn riêng.

Trong khi đó, An Lâm Retreats Saigon River xác định lợi thế cạnh tranh nằm ở mô hình khu nghỉ dưỡng biệt lập ven sông Sài Gòn. Không gian này cho phép khách hàng kết hợp tiệc cưới với dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các hoạt động dành cho gia đình, bạn bè.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven sông Sài Gòn thu hút nhờ mô hình tiệc cưới kết hợp nghỉ dưỡng.

Với những sự kiện yêu cầu mức độ riêng tư cao, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng riêng từng khu vực hoặc toàn bộ khu nghỉ dưỡng (resort buyout). Các chương trình cưới kết hợp nghỉ dưỡng kéo dài 2-3 ngày ngay tại TP.HCM cũng giúp đơn vị tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp có nhu cầu tổ chức sự kiện khác biệt.

Theo ông Hưng, vị trí ven sông kết hợp khả năng kết nối với trung tâm thành phố là một lợi thế khác của khu nghỉ dưỡng. Khách mời có thể di chuyển bằng đường thủy từ trung tâm TP.HCM đến bến tàu riêng của An Lâm trong khoảng 25 phút. Hình thức này vừa tạo thuận tiện cho việc di chuyển, vừa mang đến trải nghiệm khác biệt so với các địa điểm tổ chức tiệc cưới trong khu vực nội đô.

“Xu hướng tổ chức tiệc cưới cao cấp hiện nay cho thấy khách hàng ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm được thiết kế riêng, thay vì chỉ tập trung vào quy mô hoặc hình thức của buổi tiệc”, ông Hưng nói.