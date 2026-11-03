Sáng y đức người thầy thuốc quân y

Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 6 khám bệnh cho nhân dân xã Mường Bú.

Đóng quân tại tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại vất vả, nhân lực có thời điểm còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Bệnh viện xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với chức trách của từng cán bộ, nhân viên. Nội dung này được đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động của Quân đội. Đáng chú ý, mô hình “4 tốt, 3 không” được triển khai trong toàn đơn vị: Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ; chăm sóc bệnh nhân như người thân; không ngừng học tập nâng cao chuyên môn; đoàn kết, nhân ái, sáng tạo; không gây phiền hà, không trực tiếp thu tiền tại các điểm khám, chữa bệnh và không bán thuốc, vật tư y tế tại các khoa.

Trung tá Hoàng Ngọc Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 6, cho biết: Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định học tập và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng khám, chữa bệnh. Mỗi cán bộ, nhân viên cần tự giác rèn luyện y đức, tận tình với người bệnh, đồng thời chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là những nội dung được gắn với đánh giá, bình xét thi đua hằng năm.

Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 6 khám bệnh cho nhân dân xã Mường Bú.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được bệnh viện duy trì thường xuyên. Hằng năm, các khoa, ban đăng ký đề tài nghiên cứu; Hội đồng khoa học phân công cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, hỗ trợ quá trình triển khai. Nhiều đề tài xuất phát từ những vấn đề thực tế trong khám và điều trị, hướng đến nâng cao hiệu quả chuyên môn.

Bệnh viện đã triển khai nhiều nghiên cứu như đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân; khảo sát biến thiên huyết áp bằng kỹ thuật Holter huyết áp 24 giờ; khảo sát rối loạn nhịp tim qua điện tâm đồ. Đặc biệt, sáng kiến ứng dụng Google Form trong giám sát tiêm an toàn theo phương thức kiểm tra chéo nội bộ khoa cho thấy sự chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý chuyên môn. Trung tá, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm khoa Nội tổng hợp, chia sẻ: Chúng tôi xác định muốn chăm sóc người bệnh tốt, trước hết phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ và chủ động đổi mới trong công việc. Các đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến cần xuất phát từ thực tiễn, giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Bệnh viện Quân Y 6 khám bệnh cho chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Chiềng Khương.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã khám cho trên 24.400 lượt bệnh nhân; bằng 154,7% kế hoạch; trong đó, điều trị nội trú trên 1.150 lượt, tỷ lệ khỏi ra viện đạt 77%, tỷ lệ chuyển viện 3,6%, không có ca tử vong. Bên cạnh đó, Bệnh viện Quân y 6 còn tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Cà Thị Hôm, bản Hin Sang, xã Mường Bú, tâm sự: Tôi thường xuyên bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Khi biết tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Quân y 6 đến khám sức khỏe miễn phí tôi đến nhà văn hóa bản. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết tôi bị viêm xoang và tư vấn hướng điều trị. Tôi rất vui vì được các bác sĩ hướng dẫn tận tình. Thời gian tới, tôi sẽ đến bệnh viện để khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Còn Bà Lò Thị An, xã Mường Chanh, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 6, kể lại: Trong lúc đi nương, khi qua suối, tôi không may trượt chân ngã, bị chấn thương vùng đầu. Sau đó, người nhà đưa tôi đến Bệnh viện Quân y 6 cấp cứu và điều trị. Gia đình tôi đã nhiều lần đến khám, điều trị tại Bệnh viện nên rất tin tưởng các y, bác sĩ.

Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, Bệnh viện Quân y 6 tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.