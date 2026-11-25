Các khuôn viên đang được đầu tư mang đến diện mạo mới cho các thôn trên địa bàn xã Ô Diên. Ảnh: NM

Đẹp đường làng, sáng miền quê

Trước cổng làng Thượng Thôn, xã Ô Diên, tuyến đê dài khoảng 300m được điểm tô bởi những hàng hoa mẫu đơn, hoa giấy, cây chuỗi ngọc... Các loại cây được trồng, cắt tỉa, tạo hình hài hòa, làm đẹp không gian đường làng, ngõ xóm. Ít ai biết rằng, để có diện mạo như hôm nay, hội viên phụ nữ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức cải tạo phần mái đê vốn nhiều sỏi đá, thường xuyên làm cỏ, vun xới và chăm sóc cây hoa.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thượng Thôn cho biết, công trình “Tuyến đê kiểu mẫu nở hoa” được hình thành từ năm 2023, là mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, Chi hội Phụ nữ Thượng Thôn tiếp nhận, tiếp tục duy trì công trình. Hằng tháng, Chi hội đều phân công hội viên làm cỏ, cắt tỉa, vun xới, chăm sóc cây xanh.

“Phần mái đê có nhiều sỏi đá nên việc cải tạo đất để trồng hoa rất vất vả. Mỗi lần làm cỏ cũng cần hàng chục công lao động, tháng nào chị em cũng duy trì nên tính ra đã huy động hàng nghìn ngày công. Chúng tôi xác định phải chăm sóc thường xuyên thì tuyến đê mới giữ được màu xanh, hoa mới nở đẹp”, bà Lan chia sẻ.

Chi hội Phụ nữ thôn Thượng Thôn cắt tỉa cây xanh trên Tuyến đê kiểu mẫu nở hoa. Ảnh: NM

Không chỉ chăm sóc tuyến đường hoa, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường. Chi hội hiện duy trì hai “ngôi nhà xanh” để thu gom rác thải tái chế, gây quỹ từ thiện hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo bà Lan, môi trường sạch đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo thôn xóm mà còn tạo không gian vui chơi, sinh hoạt thuận lợi cho trẻ em và người dân. Thời gian tới, Chi hội tiếp tục nhận chăm sóc một vườn hoa trước cổng trường học, đảm nhiệm việc vệ sinh, trồng hoa, cây xanh, làm đẹp khuôn viên trường học.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng, với 23 thôn, tổ dân phố, xã Ô Diên xác định phong trào thi đua Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống, xây dựng cảnh quan nông thôn, đô thị văn minh trong quá trình phát triển. Để phong trào đi vào nền nếp, UBND xã đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”. Sau khi sắp xếp địa bàn dân cư, xã tiếp tục ban hành kế hoạch kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và từng khu dân cư.

Một góc làng quê Thượng Thôn sạch đẹp. Ảnh: NM

Điểm nhấn trong cách triển khai là 23/23 thôn, tổ dân phố đều đăng ký xây dựng một tuyến đường, tuyến đê kiểu mẫu. Nhiều mô hình thiết thực được hình thành như “Tuyến đê xanh” tại Bồng Lai; “Vườn hoa Hạ Mỗ”; “Vườn hoa ao môi trường” tại Kim Ngọc; “Biến chân rác thành vườn hoa” tại Thượng Hội; các tuyến đê tự quản ở Liên Hà, Thượng Thôn... Trong 9 tháng đầu năm 2026, các mô hình đã huy động hơn 2.000 ngày công lao động, nguồn lực xã hội hóa trên 600 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động cuộc thi “Phụ nữ Ô Diên xanh tuyến đê, đẹp tuyến đường”, triển khai 23 mô hình, công trình tự quản, huy động khoảng 1.150 ngày công và gần 500 triệu đồng xã hội hóa. Qua đó, vai trò của phụ nữ trong cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư ngày càng được phát huy.

Người dân thôn Hạ Mỗ, xã Ô Diên chăm sóc cây xanh tại Đền Văn Hiến. Ảnh: NM

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Không chỉ dừng lại ở các tuyến đường dân cư, phong trào Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh còn được gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Tại thôn Hạ Mỗ, nơi có khoảng 1.200 hộ dân với gần 30 xóm, việc giữ gìn cảnh quan các di tích được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh địa phương định hướng khai thác giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch.

Anh Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng thôn Hạ Mỗ cho biết, trên địa bàn có nhiều di tích như Đền Văn Hiến, Miếu Hàm Rồng, Đền Chính Khí... Đây là những địa chỉ văn hóa có giá trị lịch sử, trong đó có các di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp thành phố. Vì vậy, thôn luôn chú trọng vận động người dân giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian sạch đẹp phục vụ nhân dân và khách tham quan.

Mới đây, Ban Công tác Mặt trận thôn đã huy động các lực lượng cùng người dân sinh sống gần các điểm di tích tham gia dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, treo cờ, chuẩn bị cho ngày hội “Sắc màu văn hóa”. Các hoạt động chỉnh trang không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang cho di tích mà còn làm đẹp không gian tổ chức các sự kiện văn hóa cộng đồng.

Tại Đền Văn Hiến, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, ông Nguyễn Thế Bách, Trưởng đền Văn Hiến, Phó Ban Quản lý di tích thôn Hạ Mỗ cho biết, nhiều năm qua, người dân địa phương luôn chung sức giữ gìn cảnh quan, bảo tồn, tôn tạo di tích gắn với việc đón khách tham quan.

Tạo không gian sạch đẹp cho di tích lịch sử- văn hóa Đền Văn Hiến . Ảnh: NM

“Việc xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh được chúng tôi duy trì thường xuyên. Cuối tuần, người dân lại cùng nhau vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên di tích. Ban Công tác Mặt trận và chi ủy cũng thường xuyên quan tâm, vận động nhân dân tham gia. Mỗi người góp một công sức, vừa giữ gìn di tích, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp để đón khách”, ông Bách chia sẻ.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ô Diên, từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức hàng chục đợt ra quân tổng vệ sinh; 23 thôn, tổ dân phố duy trì vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, các trường học tổng vệ sinh vào thứ Sáu. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh trong dân đạt 100%.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, định hướng phát triển của địa phương là kinh tế nhanh, bền vững; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Xã phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2028.

Theo ông Đỗ Chí Hưng, Ô Diên đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, nằm trong các phân khu đô thị nên diện tích đất nông nghiệp sẽ từng bước thu hẹp. Trước yêu cầu đó, xã định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh; đồng thời vận động, hỗ trợ người dân chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm từ nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp phù hợp.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh, việc xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo diện mạo khu dân cư văn minh, nâng cao chất lượng đời sống và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Từ mỗi tuyến đường hoa, khuôn viên di tích đến những buổi tổng vệ sinh cuối tuần, sự chung tay của người dân đang góp phần tạo nên những chuyển biến cụ thể trong đời sống cộng đồng, trở thành nền tảng để Ô Diên hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển bền vững.

Bài viết có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.