Sang thu tóc rụng nhiều: 5 cách chăm sóc tóc đơn giản giúp hạn chế gãy rụng

Vì sao tóc có thể rụng nhiều hơn khi sang thu?

Tóc trải qua các giai đoạn tăng trưởng, chuyển tiếp và nghỉ. Khi bước vào giai đoạn nghỉ, những sợi tóc cũ có thể rụng để nhường chỗ cho tóc mới.

Một số nghiên cứu trên người khỏe mạnh ghi nhận tỷ lệ tóc ở giai đoạn nghỉ có xu hướng tăng vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Nghiên cứu trên người Trung Quốc cũng ghi nhận sự gia tăng này vào khoảng tháng 8 - 9.

Tuy nhiên, rụng tóc theo mùa không phải nguyên nhân duy nhất. Di truyền, thay đổi nội tiết, thiếu dinh dưỡng, căng thẳng, bệnh lý hoặc một số loại thuốc đều có thể liên quan đến rụng tóc.

Nếu tóc chỉ rụng tăng nhẹ trong thời gian ngắn và không xuất hiện dấu hiệu bất thường khác, việc theo dõi kết hợp chăm sóc tóc nhẹ nhàng có thể là bước đầu tiên phù hợp.

Rụng tóc có thể do thời tiết, dinh dưỡng, nội tiết, bệnh lý hay thói quen chăm sóc tóc

Những lưu ý khi chăm sóc tóc, tránh gãy rụng

Gội đầu nhẹ nhàng, đừng vì sợ rụng mà hạn chế gội

Khi tóc rụng nhiều, một số người có xu hướng giảm số lần gội đầu vì lo càng gội tóc càng rụng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm sạch da đầu đúng cách và hạn chế tác động mạnh lên tóc.

Nên lựa chọn dầu gội phù hợp với tình trạng da đầu, massage bằng đầu ngón tay thay vì dùng móng tay cào hoặc chà xát mạnh. Sau khi gội, nên sử dụng dầu xả chủ yếu ở thân và ngọn tóc để giảm rối, đồng thời dùng khăn mềm thấm nước thay vì vò tóc.

Tóc ướt thường dễ bị tổn thương hơn, vì vậy cần hạn chế kéo, giật hoặc chải mạnh ngay sau khi gội.

Cũng cần phân biệt tóc rụng và tóc gãy. Những sợi tóc đã kết thúc chu kỳ có thể rụng khi gội, trong khi thao tác mạnh có thể khiến tóc yếu bị gãy ở thân. Vì vậy, việc nhìn thấy nhiều tóc trong lúc gội không đồng nghĩa dầu gội là nguyên nhân gây rụng tóc.

Giảm nhiệt, hóa chất và lực kéo lên tóc

Máy sấy nhiệt cao, máy duỗi, máy uốn, hóa chất tẩy - nhuộm - uốn - duỗi và những kiểu tóc buộc quá chặt đều có thể khiến tóc chịu thêm tác động.

Các yếu tố này có thể làm thân tóc yếu và dễ gãy, khiến mái tóc trông thưa hơn. Vì vậy, nên giảm sử dụng nhiệt cao, ưu tiên mức nhiệt thấp hoặc vừa khi cần tạo kiểu và hạn chế xử lý hóa chất liên tục.

Đặc biệt, không nên thường xuyên buộc tóc quá chặt. Nếu một kiểu tóc khiến da đầu đau, căng tức hoặc châm chích, đó có thể là dấu hiệu tóc đang chịu lực kéo lớn. Việc kéo tóc lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể dẫn đến rụng tóc do lực kéo và trong một số trường hợp gây tổn thương lâu dài.

Ăn uống đủ chất thay vì vội tìm viên uống chống rụng tóc

Nang tóc cần năng lượng và nhiều dưỡng chất để duy trì quá trình phát triển. Vì vậy, một chế độ ăn đa dạng và cân đối là nền tảng quan trọng để hỗ trợ sức khỏe mái tóc.

Protein có vai trò quan trọng trong cấu tạo sợi tóc và có thể được bổ sung từ thịt, cá, trứng, sữa, đậu cùng nhiều nguồn thực phẩm khác. Bên cạnh đó, sắt, kẽm, vitamin và khoáng chất cũng cần được cung cấp đầy đủ thông qua chế độ ăn.

Thiếu protein, sắt, kẽm hoặc một số dưỡng chất có thể liên quan đến rụng tóc ở một số người. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng viên bổ sung chỉ vì thấy tóc rụng nhiều. Bổ sung quá mức một số chất cũng có thể gây tác dụng không mong muốn.

Nếu nghi ngờ thiếu chất hoặc tình trạng rụng tóc kéo dài, việc đánh giá chế độ ăn và sức khỏe sẽ phù hợp hơn so với tự mua sản phẩm bổ sung.

Chế độ ăn đa dạng giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tóc

Tóc rụng thế nào thì nên đi khám?

Không nên mặc định mọi trường hợp rụng tóc khi sang thu đều là hiện tượng theo mùa. Bạn nên được kiểm tra nếu tóc rụng kéo dài hoặc tăng nhanh, đường ngôi rộng hơn, tóc thưa rõ hoặc xuất hiện vùng mất tóc.

Đặc biệt, rụng tóc thành từng mảng hoặc đi kèm ngứa, đỏ, đau, bong vảy hay tổn thương da đầu là những dấu hiệu cần lưu ý.

Tình trạng rụng tóc cũng có thể xuất hiện vài tháng sau một biến cố như sốt cao, phẫu thuật, căng thẳng nghiêm trọng hoặc những thay đổi lớn của cơ thể.

Rụng tóc có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy xác định đúng nguyên nhân là bước quan trọng để có hướng xử lý phù hợp.