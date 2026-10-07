Sang Thu, 6 món đồ mùa hè không nên cất ngay

Sang Thu, nhiều gia đình có thói quen nhanh chóng cất quạt, đồ chống nắng, quần áo mỏng hay các vật dụng mùa hè để chuẩn bị cho thời tiết se lạnh. Tuy nhiên, có những món đồ chưa nên “đóng kho” quá sớm bởi thời tiết giao mùa vẫn có những ngày nắng nóng, oi bức.

Thời tiết chuyển từ Hạ sang Thu thường không diễn ra theo một đường thẳng. Sau những ngày dịu mát, nhiệt độ có thể tăng trở lại, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Vì vậy, việc cất toàn bộ đồ dùng mùa hè ngay khi bước sang tháng 9, tháng 10 hoặc khi những cơn gió se lạnh đầu tiên xuất hiện đôi khi khiến sinh hoạt trong gia đình trở nên bất tiện.

Thay vì thu dọn tất cả, gia chủ có thể giữ lại một số món đồ cần thiết, đồng thời vệ sinh và sắp xếp chúng gọn gàng để sẵn sàng sử dụng khi thời tiết thay đổi.

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Quạt điện chưa nên cất quá sớm

Quạt điện là một trong những thiết bị nhiều gia đình muốn vệ sinh rồi cất đi khi thời tiết bắt đầu mát. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm thích hợp để “đóng kho” hoàn toàn.

Thời tiết đầu Thu có thể mát vào sáng sớm và ban đêm nhưng vẫn nóng vào ban ngày. Đặc biệt, những căn hộ kín, ít thông thoáng hoặc sử dụng nhiều thiết bị điện vẫn có thể tích nhiệt, khiến không gian trong nhà oi bức.

Một chiếc quạt được vệ sinh sạch sẽ, đặt ở vị trí khô ráo có thể tiếp tục hỗ trợ lưu thông không khí mà không nhất thiết phải sử dụng liên tục. Khi không cần dùng, gia đình chỉ cần che chắn bụi và bảo quản ở nơi thoáng, tránh ẩm.

Nếu muốn cất quạt lâu dài, nên tháo lồng quạt, làm sạch bụi ở cánh và động cơ, sau đó để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi đóng gói.

Điều hòa vẫn cần được sử dụng linh hoạt

Không ít gia đình cho rằng sang Thu là có thể ngừng sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, nhiệt độ trong nhà không phải lúc nào cũng giảm theo nhiệt độ ngoài trời.

Những ngày nắng nóng trở lại, điều hòa vẫn có thể là thiết bị cần thiết, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Thay vì cất remote vào ngăn kéo và bỏ mặc thiết bị trong nhiều tháng, gia đình nên duy trì việc vệ sinh bộ lọc định kỳ.

Điều quan trọng là không nên lạm dụng điều hòa ở nhiệt độ quá thấp. Khi thời tiết đã dịu, có thể kết hợp mở cửa thông thoáng vào thời điểm phù hợp để giảm thời gian vận hành thiết bị và tiết kiệm điện.

Quần áo mùa hè vẫn nên giữ một phần

Tủ quần áo cũng là nơi thường được gia đình tổng vệ sinh khi giao mùa. Những bộ đồ dài tay, áo khoác mỏng được đưa ra phía trước, trong khi áo phông, váy mỏng hay quần short bị cất sâu vào tủ.

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Tuy nhiên, không nên cất toàn bộ trang phục mùa hè. Thời tiết đầu Thu vẫn có những ngày nhiệt độ tăng cao, khiến quần áo dày trở nên bí bách.

Cách hợp lý là phân loại theo tần suất sử dụng. Một số áo phông, quần mỏng, đồ mặc nhà và trang phục thoáng mát nên được giữ ở vị trí dễ lấy. Những món ít sử dụng mới nên giặt sạch, phơi khô hoàn toàn rồi đóng hộp hoặc túi bảo quản. Việc này vừa giúp tiết kiệm diện tích tủ quần áo, vừa tránh tình trạng phải lục tìm đồ khi thời tiết bất ngờ nóng trở lại.

Đồ chống nắng chưa thể bỏ vào kho

Khi ánh nắng mùa hè bớt gay gắt, nhiều người có xu hướng cất kính râm, mũ rộng vành, áo chống nắng hoặc ô. Tuy nhiên, tia cực tím vẫn xuất hiện trong mùa Thu và không biến mất chỉ vì thời tiết đã mát hơn.

Một chiếc kính râm, áo chống nắng hoặc ô nhỏ vẫn rất hữu ích khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt, thời tiết giao mùa có thể xuất hiện những đợt nắng mạnh vào giữa trưa. Thay vì cất toàn bộ, nên giữ một số vật dụng thường xuyên sử dụng ở vị trí thuận tiện. Những món còn lại có thể vệ sinh, kiểm tra chất lượng rồi bảo quản trong tủ.

Chăn mỏng và ga giường

Nhiều người có thói quen thay toàn bộ chăn ga mùa hè bằng những bộ dày hơn ngay khi nhiệt độ giảm. Nhưng đầu Thu chưa phải lúc nào cũng đủ lạnh để sử dụng chăn dày.

Chăn mỏng, ga cotton hoặc các loại chất liệu thoáng khí vẫn phù hợp trong những ngày nhiệt độ dao động. Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể khiến việc sử dụng một lớp chăn vừa phải trở nên thuận tiện hơn.

Khi chưa sử dụng, chăn ga nên được giặt sạch, phơi thật khô rồi bảo quản ở nơi khô thoáng. Không nên cất đồ còn hơi ẩm vì đây là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mùi khó chịu phát triển.

Đồ dùng đi biển, dã ngoại

Phao bơi, túi chống nước, thảm dã ngoại, túi giữ nhiệt hay một số phụ kiện phục vụ các chuyến đi mùa hè cũng thường được đưa vào danh sách cần cất khi sang Thu. Tuy nhiên, nếu gia đình vẫn có kế hoạch du lịch ngắn ngày, dã ngoại hoặc nghỉ dưỡng trong thời tiết đẹp, những món đồ này vẫn có thể tiếp tục được sử dụng. Mùa Thu thậm chí còn là thời điểm thuận lợi cho nhiều hoạt động ngoài trời nhờ nền nhiệt dễ chịu hơn.

Điều cần chú ý là trước khi bảo quản, các vật dụng phải được làm sạch và làm khô kỹ. Với phao, túi chống nước hoặc đồ dùng bằng nhựa, cần kiểm tra xem có vết rách, thủng hay dấu hiệu xuống cấp hay không.

Sang Thu không đồng nghĩa với việc phải cất toàn bộ đồ mùa hè. Điều quan trọng là đánh giá đặc điểm thời tiết thực tế và nhu cầu sinh hoạt của gia đình để lựa chọn những món cần giữ lại.

Thay vì dọn tủ theo cảm tính, việc phân loại thành 3 nhóm gồm tiếp tục sử dụng, cất tạm thời và bảo quản dài hạn sẽ giúp không gian sống gọn gàng hơn mà vẫn chủ động trước những đợt nóng bất ngờ. Đây cũng là cách giúp đồ dùng được bảo quản tốt hơn, tránh tình trạng cất quá sớm rồi phải lấy ra nhiều lần trong mùa giao thời.