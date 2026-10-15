Sang tên ô tô, xe máy qua VNeID được giảm lệ phí trước bạ thế nào?

Ngày 15.10 hằng năm được xác định là Ngày Công dân số Việt Nam. Cùng với việc thúc đẩy sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, một loạt chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đang đem lại quyền lợi trực tiếp cho người dân.

Với lĩnh vực phương tiện, đáng chú ý nhất là việc giảm lệ phí trước bạ khi ô tô chở người đến 9 chỗ và xe mô tô được đăng ký quyền sở hữu từ lần thứ hai trở đi.

Hình minh họa

Ô tô cũ được giảm 50%, xe máy có thể không còn phải nộp lệ phí trước bạ khi sang tên

Theo chính sách đang áp dụng từ ngày 15.8.2026 đến hết 28.2.2027, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi được giảm 50% mức thu nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi, mức giảm là 100%.

Điểm cần đặc biệt lưu ý là chính sách này không phải chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho người mua ô tô mới. Đối tượng đáng quan tâm nhất là giao dịch xe đã được đăng ký trước đó, chẳng hạn một người mua lại ô tô cũ rồi thực hiện thủ tục sang tên.

Theo mức thu lệ phí trước bạ hiện hành, ô tô thuộc diện nộp lệ phí từ lần thứ hai trở đi chịu mức 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy, nếu đủ điều kiện hưởng chính sách giảm 50%, số tiền thực tế về nguyên tắc sẽ tương đương một nửa nghĩa vụ trước bạ thông thường, trước khi tính tới giới hạn mức giảm tối đa.

Chẳng hạn, một ô tô cũ có giá tính lệ phí trước bạ là 600 triệu đồng. Theo mức 2%, khoản lệ phí trước bạ thông thường là 12 triệu đồng. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng ưu đãi, người mua được giảm 6 triệu đồng và còn phải nộp khoảng 6 triệu đồng.

Với xe máy, mức thu lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi hiện là 1%. Một chiếc xe có giá tính lệ phí trước bạ 50 triệu đồng sẽ phát sinh khoản lệ phí 500.000 đồng. Nếu thuộc trường hợp đủ điều kiện giảm 100%, khoản này được giảm toàn bộ.

Tuy nhiên, số tiền được giảm không phải không giới hạn.

Quy định hiện hành đặt mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai. Từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng, vì vậy trần giảm tại thời điểm hiện nay tương ứng 12,65 triệu đồng.

Điều này đáng chú ý với những ô tô cũ có giá trị cao. Ví dụ, một xe có giá tính lệ phí trước bạ 1,5 tỉ đồng phải nộp 30 triệu đồng theo mức 2%. Nếu chỉ tính tỉ lệ giảm 50%, số tiền được giảm là 15 triệu đồng, nhưng do vượt trần nên mức giảm thực tế tối đa là 12,65 triệu đồng.

Chính sách ưu đãi cũng chỉ được áp dụng một lần duy nhất với mỗi loại tài sản cho một công dân trong một năm tính từ thời điểm Thông tư có hiệu lực. Vì vậy, không thể hiểu rằng một người mua, sang tên nhiều ô tô trong cùng thời gian đều được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Có VNeID chưa đủ, người mua và người bán xe cần đáp ứng những gì?

Một trong những điểm dễ gây hiểu nhầm nhất là cách gọi “sang tên xe qua VNeID”.

VNeID đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực và kiểm tra điều kiện hưởng chính sách, nhưng không nên hiểu rằng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và thực hiện vài thao tác là mọi trường hợp sang tên xe đều tự động được giảm phí.

Công dân muốn được hưởng chính sách phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử.

Với ô tô và xe mô tô, bên chuyển nhượng phải tích hợp thành công trên VNeID 5 nhóm thông tin, giấy tờ cơ bản gồm thông tin giấy khai sinh; thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử.

Ngoài 5 nhóm thông tin này, bên chuyển nhượng còn phải tích hợp mã số thuế cá nhân và thông tin đăng ký xe.

Như vậy, trong một giao dịch mua bán ô tô hoặc xe máy cũ, người mua không nên chỉ kiểm tra tài khoản VNeID của mình. Điều kiện liên quan đến bên bán cũng có thể quyết định việc giao dịch có đủ tiêu chuẩn hưởng ưu đãi hay không.

Một điểm khác cần phân biệt là giá người mua và người bán ghi trong giao dịch chưa chắc là con số được lấy trực tiếp để nhân với tỉ lệ lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được xác định theo bảng giá tính lệ phí trước bạ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các quy định liên quan. Vì vậy, một chiếc xe được mua lại với giá thực tế 500 triệu đồng chưa đồng nghĩa với việc giá tính lệ phí trước bạ nhất thiết cũng là 500 triệu đồng.

Đối với người đang chuẩn bị mua xe cũ, cách an toàn nhất là kiểm tra trước ba yếu tố: Xe thuộc trường hợp nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ hai trở đi hay chưa; giao dịch có đáp ứng điều kiện thực hiện điện tử và VNeID hay không; giá tính lệ phí trước bạ của chiếc xe tại thời điểm kê khai là bao nhiêu.

Có đủ ba thông tin này mới có thể ước tính tương đối chính xác số tiền phải nộp và khoản được giảm.

Không chỉ lệ phí trước bạ, một số thủ tục về xe và GPLX cũng được miễn lệ phí

Chính sách dành cho công dân số không dừng ở việc sang tên ô tô, xe máy.

Trong thời gian áp dụng, người đáp ứng các điều kiện theo quy định còn có thể được miễn lệ phí khi đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế.

Một số thủ tục liên quan đến phương tiện cũng nằm trong nhóm được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển, gồm đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới; cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời.

Điều này cho thấy hướng triển khai chính sách đang chuyển từ việc coi VNeID đơn thuần là nơi lưu giấy tờ điện tử sang tạo thêm lợi ích cụ thể khi người dân sử dụng dữ liệu số và dịch vụ công trực tuyến.

Dù vậy, người dân cần phân biệt rõ giữa “được miễn, giảm” và “được áp dụng tự động”. Mỗi loại thủ tục đều có điều kiện cụ thể, trong đó tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc tích hợp dữ liệu và thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử là những yếu tố quan trọng.

Với riêng người mua ô tô cũ, khoản tiết kiệm có thể lên tới hàng triệu đồng, thậm chí chạm mức trần 12,65 triệu đồng ở những xe giá trị cao. Đây là lý do trước khi hoàn tất giao dịch, người mua nên kiểm tra điều kiện hưởng chính sách thay vì tiến hành sang tên theo thói quen rồi mới tìm hiểu sau.

Chính sách hiện chỉ được áp dụng đến hết ngày 28.2.2027. Từ ngày 1.3.2027, mức thu các khoản phí, lệ phí sẽ quay lại thực hiện theo các quy định gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.