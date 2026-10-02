'Sang tay' nữ nhân viên karaoke, lộ đường dây mua bán bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án "Mua bán người dưới 16 tuổi" liên tỉnh Quảng Ngãi - Đà Nẵng, bắt 3 đối tượng, giải cứu 8 bé gái.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại một số khu vực thường xuyên xuất hiện hoạt động tuyển dụng, quản lý, chuyển giao nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke. Đáng chú ý, một số đối tượng có biểu hiện "sang tay" nhân viên cho các cơ sở khác, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, trong đó có mua bán người.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, phường rà soát, lập danh sách, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke và những đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) có biểu hiện chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn. Khi nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác để cấn trừ các khoản nợ...

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh.

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Kết quả, lực lượng Công an đã bắt giữ, triệu tập 6 đối tượng để làm việc, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó xác định 3 cháu là nạn nhân của hành vi mua bán người, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định bắt tạm giam 3 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định trong tháng 6/2026, Đặng Quốc Vũ đã bỏ tiền để tiếp nhận 2 bé gái từ một đối tượng ở Quảng Ngãi, sau đó đưa về Đà Nẵng làm nhân viên phục vụ karaoke. Đến ngày 10/9/2026, Vũ tiếp nhận thêm một bé gái dưới 16 tuổi để làm nhân viên tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Một thời gian sau, Vũ tiếp tục chuyển giao cháu này cho một đối tượng khác quản lý, điều hành tại một quán karaoke trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra căn nhà Vũ thuê làm nơi ở cho nhân viên, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, giải cứu nhiều bé gái bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Vũ, Huỳnh Thị Phong (sinh năm 1995, trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự. Kết quả kiểm tra nhanh ma túy cho thấy Đặng Quốc Vũ và Huỳnh Thị Phong âm tính, Nguyễn Văn Phu dương tính.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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