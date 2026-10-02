'Sang tay' bé gái dưới 16 tuổi, 3 người bị khởi tố

Chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi được xác lập

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, khám phá chuyên án “Mua bán người dưới 16 tuổi” liên tỉnh Quảng Ngãi - Đà Nẵng, bắt giữ và triệu tập 6 đối tượng để làm rõ các hành vi liên quan.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định 3 bé gái là nạn nhân của hành vi mua bán người; 5 bé gái còn lại bị dụ dỗ, lôi kéo vào làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Công an Đà Nẵng khởi tố 3 đối tượng liên quan chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi. (Ảnh: CA)

Kết quả kiểm tra nhanh chất ma túy cho thấy Đặng Quốc Vũ và Huỳnh Thị Phong âm tính; Nguyễn Văn Phu dương tính.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và các tình tiết liên quan.

Từ những cuộc “tuyển dụng” nhân viên nữ

Trước khi chuyên án được xác lập, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại một số khu vực thường xuyên xuất hiện hoạt động tuyển dụng, quản lý và chuyển giao nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke.

Đáng chú ý, một số đối tượng có biểu hiện “sang tay” nhân viên cho các cơ sở khác. Hoạt động này được nhận định tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, trong đó có mua bán người.

Phòng Cảnh sát hình sự sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng Công an các xã, phường rà soát, lập danh sách và tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke cũng như những người có biểu hiện nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Đặng Quốc Vũ có biểu hiện chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, khi nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho những người khác để cấn trừ các khoản nợ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, liên quan nhiều người ở trong và ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Bóc gỡ đường dây, giải cứu 8 bé gái

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 24/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập những người liên quan.

Kết quả, lực lượng Công an bắt giữ, triệu tập 6 đối tượng để làm việc, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi.

Qua xác minh bước đầu, 3 cháu được xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người; 5 cháu còn lại bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, trong tháng 6/2026, Đặng Quốc Vũ bỏ tiền để tiếp nhận 2 bé gái từ một đối tượng tại Quảng Ngãi, sau đó đưa về Đà Nẵng làm nhân viên phục vụ karaoke.

Đến ngày 10/9/2026, Vũ tiếp nhận thêm một bé gái dưới 16 tuổi để làm việc tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành. Sau một thời gian, Vũ tiếp tục chuyển giao cháu này cho một người khác quản lý, điều hành tại một quán karaoke trên địa bàn.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình kiểm tra căn nhà Vũ thuê làm nơi ở cho nhân viên, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện và giải cứu nhiều bé gái bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.