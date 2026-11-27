Sáng tạo để nâng cao hiệu quả chữa cháy

Khắc phục những hạn chế của lăng chữa cháy thông thường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nghiên cứu cải tiến lăng chữa cháy với thiết kế nhỏ gọn, đầu phun linh hoạt, có khả năng đưa chất chữa cháy vào sâu bên trong các đống nguyên liệu như hạt điều, mùn cưa, than… và tiếp cận những vị trí khó xử lý như khoang động cơ, gầm xe ô tô.

Sáng kiến giúp tăng khả năng tiếp cận nguồn nhiệt, xử lý các đám cháy âm ỉ, hạn chế nguy cơ cháy trở lại, rút ngắn thời gian chữa cháy và nâng cao mức độ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 12 thử nghiệm lăng chữa cháy cải tiến tại các vị trí khó tiếp cận trên xe ô tô tải.

Cải tiến phương tiện, tiết kiệm sức lực

Bên cạnh đó, đơn vị đã nghiên cứu, cải tiến thiết bị hỗ trợ thu hồi vòi chữa cháy với hai phiên bản: gắn trực tiếp trên xe chữa cháy và dạng di động. Với thiết bị này, chỉ cần một chiến sĩ vận hành là có thể thực hiện việc ép nước, cuộn và thu hồi vòi chữa cháy nhanh chóng, gọn gàng, hạn chế hư hỏng phương tiện, tiết kiệm sức lực và rút ngắn thời gian khôi phục trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thiết bị thu hồi vòi chữa cháy gắn trực tiếp trên xe chữa cháy - sản phẩm sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 12.

Từ những khó khăn trong thực tiễn đến các giải pháp cải tiến thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 12 đã thể hiện tinh thần ham học hỏi, tư duy đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Những sáng kiến tuy không lớn về quy mô nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, lan tỏa phong trào nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai, vì sự an toàn và bình yên của Nhân dân.