Sáng tạo từ di sản, lan tỏa tinh hoa phở Hà Nội

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, xây dựng hệ thống nhận diện, hình ảnh và các sản phẩm IP văn hóa từ di sản Phở.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, sự kiện được tổ chức nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể “Phở” đã được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể và hướng tới xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, xây dựng hệ thống nhận diện, hình ảnh và các sản phẩm IP văn hóa từ di sản Phở, cuộc thi tạo cơ hội để các tác giả, nhóm tác giả khai thác giá trị truyền thống bằng tư duy và ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Sau nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm trao cho 20 giải thưởng.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ 24/7 - 30/9), cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tác giả, nhóm tác giả với 600 tác phẩm mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo từ di sản Phở Hà Nội.

Cuộc thi là cầu nối giữa di sản văn hóa với các lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, truyền thông, xuất bản, sản phẩm lưu niệm và công nghiệp văn hóa. Qua đó, những câu chuyện về Phở Hà Nội được tái hiện bằng nhiều hình thức thể hiện mới mẻ, đa dạng, gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút được đa dạng các sản phẩm IP văn hóa Phở, bao gồm tranh ký họa, game phở, website, và cả những sản phẩm ứng dụng khác. Có những sản phẩm đã hoàn thiện và được sản xuất thành đồ lưu niệm thu hút người dân, có những sản phẩm đang là ý tưởng xuất sắc sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển để triển khai ứng dụng.

Sau nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm trao cho 20 giải thưởng. Giải nhất thuộc về tác phẩm “Cho một phở tái” của tác giả Tôn Nữ Mai Trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Giải nhất thuộc về tác phẩm “Cho một phở tái” của tác giả Tôn Nữ Mai Trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Là một người trẻ đam mê ẩm thực Việt, em Mai Trang đã khéo léo tôn vinh di sản phở qua ngôn ngữ mỹ thuật giàu tính thẩm mỹ. Bức tranh gây ấn tượng mạnh với hình ảnh bát phở tái đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh là các gia vị đặc trưng như chanh, hồi, quế, hành thơm và quẩy. Đặc biệt, nữ tác giả trẻ còn lồng ghép tinh tế biểu tượng cầu Thê Húc cùng họa tiết vân mây cổ, vừa làm đậm nét chiều sâu di sản Hà Nội, vừa đánh thức mọi giác quan của người thưởng lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến cho biết, lễ trao giải hôm nay không chỉ khép lại mùa thi đầu tiên mà còn mở ra những cơ hội mới trong hành trình đưa di sản Phở Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Ông Trương Minh Tiến đồng thời kỳ vọng các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, từng bước hình thành những sản phẩm IP văn hóa có bản sắc, có sức lan tỏa và giá trị kinh tế.

Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh Lễ trao giải sẽ diễn ra các hoạt động: Khai mạc không gian trưng bày sáng tạo di sản ẩm thực Phở; Trải nghiệm trình diễn và thưởng thức ẩm thực Phở; Tọa đàm “Giữ gìn hương vị Phở Hà Nội” và các hoạt động quảng bá truyền thông khác.

Với thông điệp “Sáng tạo từ di sản – Lan tỏa tinh hoa Phở Hà Nội”, Lễ trao giải không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo từ di sản Phở mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong kết nối di sản văn hóa với công nghiệp sáng tạo.

Thông qua hoạt động này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Phở Hà Nội, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời khuyến khích các hoạt động sáng tạo, đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng và nguồn lực cho phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa Thủ đô.