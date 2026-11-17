Phiên thảo luận “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sáng 6/11/2026

Ngày 6/11/2026, trong khuôn khổ Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phiên thảo luận “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” đã diễn ra với sự tham gia của ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam và TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Các diễn giả đã trao đổi về những quy định, cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay; các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trên nền tảng số; những nguyên nhân khiến người tiêu dùng chưa chủ động thực hiện quyền của mình, đồng thời chia sẻ các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng từ trước, trong và sau giao dịch

Chia sẻ tại phiên thảo luận, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển từ Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã đưa ra các quy định để bảo vệ người tiêu dùng trong suốt quá trình giao dịch, bao gồm trước khi thực hiện giao dịch, trong quá trình giao dịch và sau khi giao dịch kết thúc.

Trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp phải minh bạch thông tin, minh bạch về hoạt động và tính pháp lý của mình để người tiêu dùng có thể tiếp cận thông tin, lựa chọn trước khi quyết định giao dịch.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã đưa ra các cơ chế bảo vệ người tiêu dùng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thực hiện giao dịch

Trong quá trình giao dịch, nhiều vấn đề có thể phát sinh liên quan đến bảo hành, điều khoản hợp đồng khi giao kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Luật đã đưa ra những quy định chặt chẽ về trách nhiệm của doanh nghiệp, trong đó có việc không được đưa vào hợp đồng những điều khoản bất lợi trái quy định đối với người tiêu dùng, không được tùy tiện miễn trách nhiệm giải quyết tranh chấp hoặc tự ý chuyển thông tin người tiêu dùng cho bên thứ ba.

Đối với giai đoạn sau giao dịch, khi phát sinh các vấn đề về bảo hành, tranh chấp, khiếu nại, pháp luật quy định các phương thức giải quyết cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Người tiêu dùng luôn luôn được xác định là bên yếu thế trong giao dịch với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nên luật đưa ra cơ chế cực kỳ đặc thù để bảo vệ”, ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Dẫn chứng về những cơ chế bảo vệ đặc thù, ông cho biết pháp luật quy định việc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người tiêu dùng trong những trường hợp nhất định.

“Như vậy, luật của chúng ta đã đưa ra cơ chế bảo vệ trong suốt quá trình từ trước khi quyết định giao dịch, trong thực hiện giao dịch và sau khi kết thúc giao dịch”, lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định.

Phát huy sức sáng tạo của người trẻ và các nền tảng số trong phổ biến pháp luật

Từ thực tiễn hoạt động của nền tảng số, ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho biết, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu đối với các nền tảng có lượng người dùng lớn nói chung và TikTok nói riêng.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được triển khai từ khâu thiết kế sản phẩm đến thực thi các quy định pháp luật, sau cùng là tuyên truyền để người tiêu dùng biết về các quyền của mình.

Từ năm 2023, khi Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TikTok đã đồng hành cùng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Tạp chí Công Thương và các đơn vị liên quan trong hoạt động lan tỏa các quy định pháp luật, giúp người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi của mình.

Một trong những hoạt động được triển khai là chương trình truyền thông với hashtag “An tâm vui sắm”, kéo dài từ năm 2023 đến nay.

Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng, các nền tảng số và nhà sáng tạo nội dung có thể phát huy lợi thế công nghệ, chuyển tải những tình huống thực tế thành các sản phẩm truyền thông sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, thông qua chương trình, những quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tiếp cận theo cách dễ nhớ, dễ hiểu hơn, với nội dung do chính những người tham gia hệ sinh thái nền tảng số tạo ra.

Các nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng kể lại những tình huống thực tế thông qua video ngắn hoặc các phiên livestream. Từ những câu chuyện trong đời sống hằng ngày, người xem có thể nhận ra những quyền lợi của mình trong quá trình mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết, hashtag “An tâm vui sắm” đến nay đã đạt gần 100.000 video với hàng tỷ lượt xem. Những cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức nhằm lan tỏa các tình huống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhà sáng tạo nội dung và người tiêu dùng.

Đề cập đến việc tận dụng thế mạnh của các nền tảng số và sức sáng tạo của các nhà sáng tạo nội dung, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng, trong cộng đồng người tiêu dùng có những người rất am hiểu công nghệ nhưng cũng có những người chưa quen với việc sử dụng công nghệ.

Thông qua các cuộc thi, những người trẻ, các nhà sáng tạo nội dung có thể phát huy lợi thế về công nghệ để kể lại các tình huống, xây dựng video và lan tỏa tới đông đảo người tiêu dùng.

Đối với Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Nguyễn Lâm Thanh chia sẻ, TikTok sẽ đồng hành tập hợp các sản phẩm truyền thông vào một hashtag để những người quan tâm có thể dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận.

Theo ông, hashtag có thể trở thành một thư viện lớn, tập hợp hàng trăm nghìn tình huống được tái hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Những tình huống phổ biến, có cách kể chuyện hấp dẫn sẽ thu hút nhiều người xem và được lan tỏa rộng rãi hơn.

Thông qua đó, những vấn đề người tiêu dùng gặp phải trong thực tế có thể được thể hiện lại bằng các sản phẩm truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TikTok sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đặc biệt, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, câu chuyện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không phải chỉ của cơ quan quản lý nhà nước, cũng không phải chỉ của người tiêu dùng mà bản thân các doanh nghiệp tham gia ở trong hệ sinh thái này, các nền tảng số, những nhà bán hàng, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm.

Ông cũng khẳng định TikTok sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, luôn có những lớp người tiêu dùng mới tham gia thị trường và có thể chưa nắm được quyền lợi của chính mình. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, hằng tháng, hằng ngày để giúp người tiêu dùng tiếp cận và hiểu rõ các quy định pháp luật.

Bắt đầu từ những vấn đề người tiêu dùng thực sự quan tâm

Phân tích những nguyên nhân khiến người tiêu dùng chưa chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trong quá trình giảng dạy môn Hành vi người tiêu dùng, các nội dung về tâm lý người tiêu dùng và đạo đức trong bán hàng là những vấn đề được nghiên cứu, trao đổi.

Dẫn chiếu lý thuyết chi phí giao dịch (Transaction Cost Theory), bà Nguyễn Thị Minh Hiền cho rằng, khi chi phí tâm lý vượt quá lợi ích nhận được, người tiêu dùng thường có xu hướng bỏ qua việc khiếu nại.

Chẳng hạn, đối với những sản phẩm có giá trị nhỏ như một chiếc kẹp tóc hoặc một món đồ trang trí, người tiêu dùng có thể cảm thấy việc yêu cầu giải quyết quyền lợi sẽ phát sinh nhiều chi phí, mất thời gian và công sức nên e ngại khiếu nại.

Nguyên nhân thứ hai được bà Nguyễn Thị Minh Hiền đề cập là hành vi mua sắm ngẫu hứng, đặc biệt trên các nền tảng số.

Theo bà, những chương trình giảm giá hấp dẫn có thể khiến người tiêu dùng nhanh chóng quyết định mua hàng mà bỏ qua việc đọc kỹ các yêu cầu, điều khoản giao dịch. Khi phát hiện vấn đề, người tiêu dùng có thể nhận ra mình đã bị thu hút bởi lợi ích trước mắt và chấp nhận không tiếp tục khiếu nại.

Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng không muốn khiếu nại vì quá trình này mất thời gian, không biết tìm đến đâu để được hỗ trợ, dù thông tin đã được cung cấp qua nhiều kênh. Một nguyên nhân khác là bản thân người tiêu dùng chưa ý thức rõ về quyền lợi của mình.

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần bắt đầu từ những nội dung pháp luật cốt lõi và các vấn đề người tiêu dùng thực sự quan tâm, từ đó lựa chọn thông điệp và hình thức truyền tải phù hợp

Từ những vấn đề trên, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền cho rằng, để người tiêu dùng thực sự coi việc bảo vệ quyền lợi là quyền của mình và biết cách thực hiện, công tác truyền thông trước hết phải chú trọng đến nội dung.

“Đầu tiên, chúng ta phải chú trọng công tác nội dung, biến những quy định pháp luật chính thống thành những thông điệp dễ nhớ, ngắn gọn, súc tích”, bà Nguyễn Thị Minh Hiền nhấn mạnh.

Theo bà, đội ngũ làm truyền thông cần có tư duy hướng về góc nhìn người tiêu dùng, sử dụng ngôn từ gần gũi, giọng điệu hài hước và chú trọng cách thức truyền tải.

Một trong những phương pháp được bà đề cập là storytelling (nghệ thuật kể chuyện), bắt đầu từ những tình huống cụ thể mà người tiêu dùng từng gặp phải, sau đó đặt ra vấn đề để họ cùng tìm cách giải quyết.

Đối với việc xây dựng các sản phẩm truyền thông sáng tạo về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền cho rằng không nên bắt đầu từ việc lựa chọn nền tảng truyền thông mà cần xác định nội dung cốt lõi muốn chuyển tải.

“Chúng ta không chỉ bắt nguồn từ tư duy của cái nền tảng đó mà chúng ta sẽ phải bắt nguồn từ nội dung cốt lõi đó là gì”, bà Nguyễn Thị Minh Hiền chia sẻ.

Theo đó, có thể thành lập các nhóm gồm sinh viên, những người từng đạt giải trong các cuộc thi và đội ngũ chuyên gia để cùng nghiên cứu, lựa chọn những nội dung pháp luật cốt lõi cần truyền đạt, đồng thời xác định những vấn đề mà người tiêu dùng thực sự đang gặp phải.

“Thực ra người ta đang lấn cấn điều gì nhất thì đấy chính là thông điệp mà mình muốn nhắm đến để làm truyền thông. Từ những thông điệp cốt lõi mình đã chọn được rồi thì từ đó sẽ chọn cách thức để mình làm”, bà Nguyễn Thị Minh Hiền gợi mở.

Việc xây dựng nội dung cần được thực hiện theo hướng lâu dài, bền vững, thay vì chỉ tập trung vào những gì có thể đưa lên một nền tảng cụ thể

Bên cạnh mạng xã hội, bà cho rằng có thể sử dụng những hình thức truyền thông khác như sự tham gia của người nổi tiếng hoặc xây dựng các nhân vật biểu tượng (mascot) để giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, ghi nhớ những thông điệp về quyền lợi của mình.

Dẫn chứng kinh nghiệm truyền thông tại một số quốc gia, bà Nguyễn Thị Minh Hiền đề cập đến việc sử dụng các nhân vật biểu tượng gần gũi, dễ nhớ để thể hiện nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó giúp công chúng dễ dàng nhận diện và tiếp cận thông tin.

Theo bà, việc xây dựng nội dung cần được thực hiện theo hướng lâu dài, bền vững, thay vì chỉ tập trung vào những gì có thể đưa lên một nền tảng cụ thể.

“Nếu nội dung, chất liệu thông tin của mình tốt thì lên nền tảng nào cũng sẽ tốt”, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền nhấn mạnh.

Tăng cường giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi pháp luật

Trở lại với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chia sẻ về những hoạt động nhằm thúc đẩy thực thi pháp luật, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, trong giai đoạn đầu triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã dành khoảng hai năm tập trung vào công tác tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng nhiều hình thức.

Các hoạt động được triển khai bao gồm tổ chức giải chạy, sự kiện ngoài trời, các cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp về pháp luật và quyền của người tiêu dùng.

Trong quá trình giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan quản lý không chỉ tập trung vào việc xử lý mà còn xác định những vấn đề còn tồn tại để doanh nghiệp khắc phục, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành các ấn phẩm, tiêu chí và công cụ để doanh nghiệp tự rà soát hoạt động của mình, bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau giai đoạn tập trung tuyên truyền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chuyển sang tăng cường giám sát, xử lý và hướng dẫn doanh nghiệp thực thi pháp luật.

Ông Trịnh Anh Tuấn cho biết, trong quá trình giám sát, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan quản lý không chỉ tập trung vào việc xử lý mà còn xác định những vấn đề còn tồn tại để doanh nghiệp khắc phục, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng.

Dẫn chứng về hoạt động giám sát đối với nền tảng TikTok, ông cho biết cơ quan quản lý có thể chỉ ra những vấn đề cần khắc phục để doanh nghiệp hoàn thiện hoạt động, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung phát triển kinh doanh.

Theo ông Tuấn, khi hệ thống pháp luật có nhiều quy định, vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp có thể hiểu và thực hiện đúng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang chuyển sang giai đoạn chú trọng thực thi và hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp rà soát, sửa đổi những điều khoản, điều kiện giao dịch chưa phù hợp, hoàn thiện các giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và giải quyết nhanh chóng những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh doanh nghiệp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng chú trọng phát triển hệ thống các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, tại một số địa phương đã có những tổ bảo vệ người tiêu dùng ở cấp xã, hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Chẳng hạn, có những tổ đặt cân tại chợ để người tiêu dùng kiểm tra lại khối lượng hàng hóa khi nghi ngờ bị cân thiếu và có cơ sở phản ánh với người bán.

Đối với Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia bày tỏ mong muốn thông qua Cuộc thi có thể tiếp cận thêm nhiều ý tưởng của các bạn trẻ, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của các thế hệ người tiêu dùng

Cùng với việc phát triển mạng lưới tại địa phương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm kết nối công tác bảo vệ người tiêu dùng từ Trung ương đến địa phương, phục vụ việc quản lý và thống kê dữ liệu.

Một nội dung khác được ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh là yêu cầu lắng nghe thông tin, phản ánh từ người tiêu dùng.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang duy trì và phát triển nhiều kênh thông tin, trong đó có Tổng đài 1800 6838, tiếp nhận hơn 10.000 phản ánh mỗi năm.

Bên cạnh tổng đài, các kênh website, TikTok và Facebook của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng được sử dụng để cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến của người tiêu dùng.

“Muốn truyền thông được thì phải cho mọi người biết chúng ta đang làm gì và ngược lại chúng ta cũng phải biết lắng nghe người ta đang cần gì từ chúng ta”, ông Trịnh Anh Tuấn chia sẻ.

Đối với Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Trịnh Anh Tuấn bày tỏ mong muốn thông qua Cuộc thi có thể tiếp cận thêm nhiều ý tưởng của các bạn trẻ, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của các thế hệ người tiêu dùng.

Những chia sẻ tại phiên thảo luận đã gợi mở nhiều cách tiếp cận trong truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ việc chuyển hóa các quy định pháp luật thành thông điệp dễ hiểu, khai thác những tình huống thực tế, phát huy sức sáng tạo của người trẻ và các nền tảng số đến tăng cường hướng dẫn, giám sát thực thi pháp luật.

Đây cũng là những nội dung thiết thực để các thí sinh tham khảo, phát triển ý tưởng và xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.