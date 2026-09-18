Sáng tạo trong số hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chỉ cần một chiếc điện thoại người dân có thể tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh xã Bình Chánh. (Ảnh: CTV)

Có mặt tại Chùa Giác Sanh (phường Hòa Bình), phật tử Diệu Tịnh (Nguyễn Thị Hải, 60 tuổi) vô cùng thích thú khi lễ bái xong, còn dùng điện thoại quét mã QR tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong chùa, để tìm hiểu tư tưởng của Bác về dân tộc và tôn giáo. Ngoài các hình ảnh trên tường, còn có các bộ phim ngắn và hình tư liệu trong không gian số cũng làm bà Diệu Tịnh thêm phấn khởi tìm hiểu thêm về Bác Hồ.

Rời đi, bà Diệu Tịnh tiếp tục di chuyển sang Chùa Viên Thông, chùa Phụng Sơn, chùa Quan Âm, chùa Giác Hoằng, chùa Vạn Phước, tịnh thất Vạn Đức, chùa Khánh Vân, chùa Từ Thọ, chùa Liên Hoa, chùa Phật học Chúng tâm, chùa Sùng Đức, chùa Hưng Quốc, chùa Đa Bảo. Ở mỗi cơ sở thờ tự, bà Diệu Tịnh lễ Phật rồi tiếp tục “check-in” Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng chiếc điện thoại, nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, xem các bảo tàng số…

Theo nguyên Bí thư Quận ủy 11 Trương Quốc Lâm (hiện là Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ), Quận 11 là địa phương có nhiều sáng tạo trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số, hiện các phường mới vẫn sở hữu: Bản đồ số thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, “Thư viện sách nói” song ngữ Việt-Hoa… được biên tập, phiên dịch, ghi âm, ghi hình dễ hiểu, giúp đồng bào người dân tộc Hoa có điều kiện tiếp cận…

Các phường như Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Hòa Bình vẫn phát huy tốt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số hóa; trong đó, những câu chuyện về Bác được đọc bằng tiếng Hoa, có hình ảnh minh họa dễ nghe, dễ hiểu… Đến nay, các phường này đã hình thành được khoảng 130 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 15 không gian tại các cơ sở tôn giáo và đều có sáng tạo dựa trên việc số hóa mạnh mẽ.

Tương tự như vậy, việc Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đưa vào sử dụng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng đã gây chú ý đặc biệt. Nếu như trước đây, không gian là những kiến trúc, góc trưng bày, tác phẩm văn học, khẩu hiệu… thì hiện tại không gian tại công ty còn sáng tạo: ứng dụng triển lãm 3D trên điện thoại, thể hiện thực tại ảo 3 chiều, sách nói online…., mang lại hiệu ứng sinh động hấp dẫn người dùng.

Cũng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), phường Bình Trị Đông ra mắt Công trình Thanh niên Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số. Không gian được tích hợp các mã QR giúp người dùng dễ dàng truy cập các chuyên mục: Tủ sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kho phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện rõ tinh thần “Lấy công nghệ phục vụ giáo dục truyền thống-Lấy chuyển đổi số lan tỏa giá trị văn hóa”, phát huy lời dạy của Bác “Đâu cần Thanh niên có”.

Cùng thời điểm này, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số. Theo nhà xuất bản, ra mắt các sản phẩm số về Người nhằm chuyển hóa những nội dung tri thức, lịch sử, văn hóa Hồ Chí Minh thành các hình thức thể hiện trực quan, sinh động và dễ tiếp cận. Đây không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là cách tuyên truyền hiện đại, phù hợp xu thế…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, việc xây dựng không gian văn hóa đã không chỉ dừng lại ở địa phương, đơn vị, mà đã lan tỏa đến bệnh viện, trường học, cơ sở tôn giáo và cả trên không gian mạng với thông điệp muốn truyền tải: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất của cả nước được vinh dự mang tên Người. Vì thế, việc xây dựng và đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lên không gian mạng là thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc với Người, là bản chất nghĩa tình của người Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

Quét mã QR tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chùa Giác Sanh. (Ảnh: CTV)

Qua số hóa và đưa lên không gian mạng, tư tưởng Người được thấm nhuần hơn, lan tỏa rộng rãi hơn, để ai cũng có thể học tập và làm theo, để ai cũng có thể biết rằng Người chính là nhân vật “giàu sang không thể quyến rũ/Nghèo khó không thể chuyển lay/Uy lực không thể khuất phục”. Để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều nhận thấy “Ta bên Người, Người tỏa sáng bên ta/Ta bỗng lớn ở bên Người một chút” và “gần Bác lòng ta trong sáng hơn” nhằm rèn luyện mỗi cá nhân luôn kiên định lý tưởng, bản lĩnh trước mọi thử thách, mọi hoàn cảnh…

Và trong những ngày tháng 9/2026, fanpage của các phường Bình Đông, Vũng Tàu, Bình Dương, Chợ Lớn, An Đông... càng rực rỡ hình ảnh, thông tin giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền số. Đây là sản phẩm do Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện, được Ủy ban nhân dân các địa phương toàn Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa.

Nổi bật trong không gian là “Tủ sách điện tử Chủ tịch Hồ Chí Minh” và người đọc chỉ cần quét mã QR là có thể tiếp cận kho tư liệu số phong phú về Người. Không gian trên nền tảng số còn có khu vực dành riêng cho “Bảo tàng Hồ Chí Minh 3D” trình chiếu các di tích, bảo tàng, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước. Khi lan tỏa trên không gian số, những giá trị cao đẹp của Bác Hồ càng thấm sâu hơn nữa vào việc xây dựng con người chân, thiện, mỹ; nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống.

Đảng viên và người lao động Saigon Co.op tham khảo các ấn phẩm số hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Như tại Đảng ủy Saigon Co.op, đã có 131 chi đảng bộ cơ sở xây dựng 131 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có mã QR dẫn đường truyền đến các tác phẩm của Bác, các bài hát ca ngợi Bác… Với hệ thống loa phát thanh tại 800 điểm bán lẻ trên toàn quốc, các chi bộ đã dành riêng 2 chương trình phát thanh/tuần để tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp phát huy giá trị văn hóa, con người theo gương Bác Hồ đến hàng chục triệu lượt khách hàng đi siêu thị mỗi năm. Đây là hiệu quả dễ thấy nhất trong không gian số về Người!

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã triển khai xây dựng 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phần lớn đều có không gian mở, cập nhật kho tư liệu trên nền tảng số. thành phố còn triển khai Đề án “Số hóa Không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” (tích hợp công nghệ VR/AR/MR không giới hạn), phát triển Tủ sách điện tử Hồ Chí Minh, lập Thư viện điện tử cấp xã-phường, Bảo tàng Hồ Chí Minh 3D…, cung cấp hàng trăm tư liệu miễn phí, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi.