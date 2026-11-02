Sáng tạo trong lựa chọn hình thức tuyên truyền

Củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền

Mới đây, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã tổ chức Hội thi "Tuổi trẻ với pháp luật" năm 2026 với nhiều nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi và nâng cao kiến thức pháp luật.

Hội thi diễn ra vào tháng 10, tại Trung đoàn 20, với sự tham gia của 5 đội đến từ Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, Trung đoàn 20 thuộc Sư đoàn 330 và hai đơn vị kết nghĩa là Đoàn phường Tô Châu, Đoàn phường Hà Tiên (tỉnh An Giang).

Được lựa chọn tổ chức làm điểm trong lực lượng vũ trang Quân khu 9, hội thi chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền với hoạt động tìm hiểu kiến thức, sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ số. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và tuyên truyền pháp luật.

Phần thi sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2026 do Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 tổ chức. Ảnh: Phong Phú

Trước khi hội thi diễn ra, các đội đã tích cực ôn luyện kiến thức, xây dựng tình huống tuyên truyền và chuẩn bị các tiết mục sân khấu hóa. Công tác chuẩn bị được Trung đoàn 20 triển khai từ cảnh quan, hội trường, sân khấu, hệ thống kỹ thuật đến các điều kiện bảo đảm, phục vụ tổ chức hội thi chu đáo, an toàn.

Tham gia hội thi, các đội tranh tài qua những nội dung gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hội chợ pháp luật; thi kiến thức và tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa. Các nội dung được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, góp phần tạo không khí sôi nổi, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật, kỷ luật quân đội.

Điểm nổi bật của hội thi là sự kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động giao lưu, thi tìm hiểu kiến thức và sân khấu hóa. Thay vì chỉ tập trung vào một phương pháp truyền đạt, hội thi sử dụng nhiều hình thức thể hiện, hướng tới nâng cao tính hấp dẫn, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách sinh động, gần gũi.

Đáng chú ý, hội thi còn kết hợp ứng dụng phần mềm, công nghệ số và tổ chức thi tìm hiểu trực tuyến. Đặc biệt, phần thi sân khấu hóa được phát trực tiếp, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ số cùng các hình thức thể hiện trực quan, sinh động cho thấy sự chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức, phù hợp với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật

Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi "Tuổi trẻ với pháp luật" năm 2026 đã khép lại với giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đoàn 3, giải Nhì thuộc về Trung đoàn 1. Hội thi góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các đơn vị tham gia.

Thông qua hội thi, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại đơn vị. Đồng thời, các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị thuộc Sư đoàn 330 và tổ chức đoàn địa phương kết nghĩa góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Một trong những mục tiêu quan trọng của hội thi là nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng lối sống có trách nhiệm, văn hóa ứng xử chuẩn mực cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là những yêu cầu gắn liền với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", giữ vững kỷ cương, nền nếp chính quy trong đơn vị.

Việc tổ chức hội thi với nhiều hình thức phong phú góp phần đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trở nên gần gũi hơn với đoàn viên, thanh niên. Thông qua quá trình chuẩn bị và tham gia các phần thi, đoàn viên, thanh niên có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp.

Cùng với việc nâng cao nhận thức pháp luật, hội thi còn hướng tới xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm, giữ vững nền nếp chính quy và môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Đặc biệt, việc lựa chọn Trung đoàn 20 tổ chức hội thi làm điểm trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 có ý nghĩa trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là cơ sở để nghiên cứu, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Từ hình thức tổ chức hội thi, việc kết hợp giữa tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với sân khấu hóa, trò chơi tương tác và ứng dụng công nghệ số cho thấy hướng đổi mới trong công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Những hình thức này có thể được nghiên cứu, vận dụng phù hợp nhằm nâng cao tính hấp dẫn, phát huy sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tìm hiểu pháp luật.