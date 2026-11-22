Anh Trần Hải Linh (bên trái) tiếp nhận, nghiên cứu công thức chế biến món mì Ý trà xanh, mở hướng sáng tạo mới cho ẩm thực địa phương.

Vốn chuyên về ẩm thực Italy, anh Trần Hải Linh, đầu bếp thương hiệu LIM Spaghetti & More, phường Phan Đình Phùng, hào hứng tiếp nhận ý tưởng đưa trà vào các món ăn phương Tây.

Công thức mì Ý trà xanh được Chi hội Ẩm thực Thái Nguyên chuyển giao mở ra hướng sáng tạo mới cho anh, kết hợp phong cách ẩm thực châu Âu với nguyên liệu matcha địa phương. Đây cũng là cơ hội để anh nghiên cứu, bổ sung món ăn mới, tạo dấu ấn riêng cho thực đơn của cơ sở. “Sự kết hợp giữa ẩm thực Italy và trà Thái Nguyên rất thú vị, có thể tạo nên nét riêng cho ẩm thực địa phương” - anh Linh chia sẻ.

Hướng đi của anh Linh cũng cho thấy những giá trị tiếp nối từ không gian ẩm thực tại Festival Trà Quốc tế. Với sự tham gia của 75 đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia trong nước và quốc tế, hơn 100 món ăn, đồ uống sáng tạo từ trà đã được quảng diễn, giới thiệu.

Cùng với hoạt động trình diễn, sự kiện tạo điều kiện để các đầu bếp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bí quyết và chuyển giao công thức chế biến. Liên minh HTX tỉnh đã tiếp nhận 53 công thức món ăn, đồ uống sáng tạo từ trà, tạo nguồn tư liệu để các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trà Thái Nguyên đang được ứng dụng linh hoạt trong nhiều loại hình ẩm thực khác nhau.

Để các công thức tiếp tục được ứng dụng sau Festival, Chi hội Ẩm thực tỉnh Thái Nguyên chú trọng kết nối, chia sẻ và chuyển giao cho các cơ sở kinh doanh có nhu cầu.

Ông Lê Huy Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội Ẩm thực tỉnh, cho biết: Các nhà hàng, cơ sở chế biến món ăn, đồ uống trên địa bàn có thể liên hệ trực tiếp với Chi hội để được hỗ trợ chuyển giao miễn phí công thức ẩm thực từ trà. Qua đó, các đơn vị có điều kiện tiếp cận phương pháp chế biến, chủ động thử nghiệm, điều chỉnh và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu thực khách.

Ở góc độ phát triển kinh tế tập thể, kết nối đội ngũ đầu bếp với HTX, doanh nghiệp sản xuất chè cũng mở ra hướng khai thác mới đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, cho rằng: Việc khuyến khích các nhà hàng, đầu bếp nghiên cứu, đưa công thức sáng tạo từ trà vào thực đơn phục vụ du khách sẽ làm phong phú thêm sản phẩm ẩm thực địa phương. Qua những trải nghiệm trực tiếp, giá trị và đặc trưng của chè Thái Nguyên có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, đồng thời tạo sự gắn kết giữa sản xuất chè với dịch vụ du lịch.

Với những cách tiếp cận sáng tạo, chè Thái Nguyên đang có thêm cơ hội khẳng định giá trị vượt ra ngoài sản phẩm trà truyền thống. Sự kết hợp giữa văn hóa trà với nghệ thuật ẩm thực mở ra hướng khai thác đa dạng hơn nguồn nguyên liệu đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm mang dấu ấn riêng cho du lịch xứ Trà.