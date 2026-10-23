Sáng tác video, clip tuyên truyền an toàn giao thông

Các tác phẩm tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ…

Nội dung dự thi còn hướng đến tuyên truyền văn hóa giao thông, trách nhiệm của người tham gia giao thông; kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông. Đồng thời, các tác phẩm cần giúp nhận diện những tình huống nguy hiểm, hành vi vi phạm phổ biến và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; hướng dẫn cách phòng tránh, xử lý tình huống phù hợp, an toàn.

Bên cạnh đó, tác phẩm có thể phản ánh những hành động đẹp, việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đề xuất sáng kiến, giải pháp phát huy vai trò của người trẻ trong xây dựng văn hóa giao thông.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 20-11-2026.