Sáng ra bờ sông, dân làng tá hỏa lôi lên 'thủy quái' 100kg: Sự thật phía sau mới đáng sợ!

Ông Saman Metta, 44 tuổi, cư dân địa phương cho biết đã nhìn thấy con vật khổng lồ này trôi bất động dạt về phía bờ sông trước khi kéo nó lên khỏi mặt nước. Hình ảnh từ đoạn clip ghi lại cho thấy kích thước đồ sộ của con cá khi một nữ sinh nằm cạnh để so sánh, ngay trước khi nó được người dân chất lên xe tải thùng.

Liên quan đến hiện tượng này, Panitchaya Klampaiboon, 31 tuổi, một quan chức của làng chia sẻ, từ khoảng ba ngày trước, người dân đã nhận thấy tôm nổi lên mặt nước. Sau đó, tình trạng cá chết xuất hiện ngày càng nhiều, bao gồm cả cá nuôi lồng thương mại và những con cá có kích thước lớn như vừa phát hiện.

Chính quyền địa phương nghi ngờ sự việc có liên quan mật thiết đến sự suy giảm chất lượng nước. Các quan chức nhận định, thảm thực vật bị thối rữa do nước lũ cuốn trôi vào sông đang trong quá trình phân hủy chất hữu cơ, từ đó làm giảm nghiêm trọng nồng độ oxy.

Tuy nhiên, Panitchaya cũng nhấn mạnh rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác và chưa có bằng chứng khẳng định sự hiện diện của chất độc hay ô nhiễm hóa chất trong nước. Để làm rõ vấn đề, các cơ quan môi trường địa phương đã tiến hành lấy mẫu nước sông nhằm kiểm tra nguyên nhân cá chết là do độc tố hay do thiếu hụt oxy.

Theo báo cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan vào ngày 12/10, đợt lũ lụt kéo dài do mưa lớn từ ngày 24/9 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục tỉnh thành, trong đó có thủ đô Bangkok. Riêng tại tỉnh Prachinburi, đã có hơn 100.000 hộ gia đình trải rộng trên 7 huyện phải chịu tác động trực tiếp từ đợt thiên tai này.