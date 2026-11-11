Sáng qua cầu, chiều mắc kẹt: Học sinh vượt sông Gianh giữa lũ

Hình ảnh được đăng tải ngày 10.11 ghi lại cảnh người dân và học sinh vượt sông tại thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị. Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 9.11, khi mưa lũ làm gián đoạn đường qua sông. Trên thuyền, các em không mặc áo phao.

Chính quyền địa phương xác nhận vụ việc và bố trí lực lượng công an, quân sự, dân quân kiểm soát khu vực, ngăn người dân qua sông khi không bảo đảm an toàn.

Người dân dùng thuyền đưa người và học sinh qua sông Gianh giữa dòng nước lũ đục ngầu, chảy mạnh. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Chi tiết cần được nhìn đúng là các em đang tìm đường về nhà. Buổi sáng, cầu phao vẫn hoạt động; đến chiều nước lên, cầu phao được tháo dỡ, kéo vào vị trí an toàn. Một số học sinh ở lại nhà người quen bên kia sông, trong khi những em khác được đưa về bằng thuyền. Địa phương cho học sinh bị ảnh hưởng nghỉ học.

Đường đi còn đó buổi sáng, buổi chiều đã khác

Ở những nơi việc đi lại phụ thuộc cầu phao, an toàn của một ngày đến trường không thể chỉ được xác định vào giờ xuất phát. Điều kiện có thể thay đổi trước lúc tan học. Một lối đi sử dụng được buổi sáng chưa chắc còn đủ an toàn vào buổi chiều.

Từ tình huống này, phương án ứng phó cần tính đến cả học sinh đã sang sông: các em tập trung ở đâu, ai quản lý, gia đình nhận thông tin qua đầu mối nào, khi chưa thể về thì ăn nghỉ ra sao. Những việc tưởng nhỏ ấy có thể giúp cha mẹ bớt sốt ruột và tránh quyết định đưa con qua sông bằng mọi giá.

Cũng cần nhìn nhận việc kéo cầu tránh lũ là một biện pháp bảo vệ công trình và người qua lại. Vấn đề đặt ra từ câu chuyện không phải giữ cầu hoạt động bất chấp nước lớn, mà là chuẩn bị phương án thay thế đủ an toàn khi phải ngừng sử dụng cầu.

Không để chiếc thuyền nhỏ thành lựa chọn duy nhất

Thôn Đồng Phú có 225 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu. Chính quyền địa phương cho biết việc đầu tư cầu kiên cố còn khó khăn về kinh phí và đã đề xuất cấp trên xem xét.

Một cây cầu cần nguồn lực và thời gian. Nhưng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng tại bến sông có thể được rà soát ngay: trao đổi thông tin trước giờ tan học, xác định nơi lưu trú tạm, thông báo rõ khi đường về bị gián đoạn. Đây là phần tổ chức đời sống cần đi trước mỗi lần nước lên.

Hình ảnh học sinh không áo phao khiến người xem lo lắng, song trang bị áo phao cũng không thể thay cho việc ngừng qua sông trong điều kiện nguy hiểm. Thông tin từ địa phương cho thấy lực lượng chức năng đã kiểm soát, không cho tiếp tục vận chuyển khi thiếu an toàn.

Một ngày học chỉ thực sự khép lại khi trẻ trở về an toàn hoặc được chăm sóc ở một nơi an toàn. Khi dòng sông ngăn đường về, điều gia đình cần nhất là biết con đang ở đâu, ai đang trông nom và phải làm gì tiếp theo. Có câu trả lời rõ ràng, chiếc thuyền nhỏ giữa nước lớn mới không trở thành lựa chọn trong lúc sốt ruột.