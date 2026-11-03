Sáng Nhè xây dựng chính quyền đồng hành

Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè Trần Ngọc Duyên (bên phải) kiểm tra diện tích trồng mắc ca trên địa bàn.

Ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè nhận định: Tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương, được thể hiện rõ nét nhất trong lĩnh vực phát triển sản xuất. Với đặc thù địa bàn miền núi, đời sống của người dân phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần gắn với hướng dẫn kỹ thuật và định hướng sản xuất phù hợp.

Hiện nay, địa phương đang tích cực mở rộng diện tích mắc ca, cà phê, hướng tới hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo thêm sinh kế cho người dân. Thống kê đến tháng 10/2026, toàn xã có 435,03ha mắc ca và 733,5ha cà phê, trong đó diện tích cà phê trồng mới đạt 505ha. Quy mô sản xuất ngày càng mở rộng tạo thêm triển vọng phát triển kinh tế, song cũng đặt ra yêu cầu về nâng cao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nhất là trong giai đoạn cây trồng chưa cho thu hoạch ổn định.

Từ thực tế đó, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Mắc ca Sky hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, tạo tán cây mắc ca tại các thôn có diện tích trồng mắc ca, cà phê thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống vườn, hướng dẫn người dân thực hành; đồng thời kiểm tra tình hình sinh trưởng, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và khắc phục cây nghiêng, đổ do mưa lớn.

Việc hướng dẫn trực tiếp tại vườn giúp người dân nắm rõ hơn quy trình chăm sóc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong sản xuất. Với cây trồng dài ngày, hiệu quả phụ thuộc vào kỹ thuật chăm sóc và khả năng duy trì chất lượng vùng nguyên liệu; từ khâu tổ chức sản xuất đến kết nối tiêu thụ được tổ chức bài bản, giúp người dân hạn chế rủi ro, từng bước nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển cây trồng mới, Sáng Nhè chú trọng bảo đảm an ninh lương thực. Qua gặt thí điểm vụ mùa năm 2026, năng suất lúa ruộng đạt 48,1 tạ/ha, lúa nương đạt 15,6 tạ/ha. Theo ông Lò Văn Ngữ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, việc chủ động theo dõi năng suất, sản lượng giúp địa phương đánh giá sát tình hình sản xuất, có cơ sở xây dựng phương án chỉ đạo cho các vụ tiếp theo. Đây cũng là giải pháp điều hành dựa trên thực tiễn, gắn trách nhiệm quản lý với nhu cầu đời sống của người dân.

Cùng với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số chính là những nội dung được xã quan tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Do vậy, UBND xã Sáng Nhè triển khai liên tiếp các đợt cao điểm tích hợp tài khoản an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID... Các cơ quan, đơn vị, tổ công nghệ số cộng đồng và trưởng thôn được huy động tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện.

Với đặc thù địa bàn miền núi, việc đưa các tiện ích số đến gần người dân đòi hỏi phải có hướng dẫn trực tiếp, phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ của từng nhóm đối tượng. Địa phương chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa thành thạo điện thoại thông minh, giúp họ từng bước sử dụng các tiện ích số trong đời sống, hạn chế tình trạng lúng túng khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Quá trình triển khai cũng bộc lộ những khó khăn cần tháo gỡ, trong đó có hạn chế về hạ tầng công nghệ. Bởi vậy, trong các cuộc họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, địa phương luôn xác định rõ hạn chế, vướng mắc để thảo luận, tìm phương án giải quyết phù hợp. Những “điểm nghẽn” chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn về hạ tầng công nghệ, hay quy mô sản xuất nhỏ lẻ... địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân để từng bước tìm hướng tháo gỡ.

“Trong giai đoạn hiện nay, hiệu quả hoạt động của chính quyền không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn được khẳng định qua khả năng giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Bởi vậy, xây dựng chính quyền đồng hành trước hết phải bắt đầu từ việc lắng nghe, hiểu đúng nhu cầu và chuyển những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thành hành động cụ thể”, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè Phạm Ngọc Điện nhấn mạnh.