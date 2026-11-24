Lãnh đạo xã Sáng Nhè trao đổi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Xã Sáng Nhè xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là việc làm thường xuyên để người dân được tham gia và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ tại cộng đồng. Nội dung về thực hiện dân chủ đều được xã đưa vào chương trình công tác, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, công tác tuyên truyền được xã triển khai bằng nhiều hình thức như hội nghị, họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và hệ thống loa truyền thanh... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp người dân hiểu rõ hơn những nội dung mình được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và giám sát.

Một trong những nội dung được xã chú trọng thực hiện là việc công khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và quyết toán ngân sách, các khoản huy động đóng góp, thủ tục hành chính, chế độ hỗ trợ và các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để người dân biết. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, xã tổ chức lấy ý kiến trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét. Điển hình là việc lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính và những nội dung liên quan đến tổ chức cộng đồng dân cư. Việc lấy ý kiến được thực hiện qua các cuộc họp dân, tạo điều kiện để người dân trao đổi, bày tỏ quan điểm, đề xuất nguyện vọng. Những ý kiến tham gia đều được tổng hợp, báo cáo để làm cơ sở hoàn thiện phương án, bảo đảm tính công khai, dân chủ và sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Tại các thôn, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thông qua việc bàn bạc, thống nhất những công việc chung của cộng đồng như xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước; các khoản đóng góp tự nguyện; quản lý, sử dụng nguồn đóng góp; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, 21/21 thôn trên địa bàn đã triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Cùng với thực hiện quyền được biết, được bàn và tham gia ý kiến, quyền kiểm tra, giám sát của Nhân dân cũng được quan tâm phát huy. Xã chú trọng kiện toàn, duy trì hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án trên địa bàn. Thông qua đó, góp phần tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa sai phạm và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Ông Phạm Ngọc Điện, Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho biết: Để dân chủ thực sự đi vào cuộc sống, xã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Người đứng đầu chính quyền đã thực hiện tốt việc duy trì tiếp công dân; tổ chức trao đổi, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp nhận, phân loại và xem xét giải quyết phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền. Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân được gắn với yêu cầu công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tính đến đầu tháng 11, xã đã tiếp nhận, giải quyết 3.200 thủ tục hành chính; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây là kết quả cho thấy những chuyển biến trong thực hiện trách nhiệm của chính quyền đối với người dân, đồng thời góp phần hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia theo dõi việc thực hiện chủ trương, chính sách, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh và những vấn đề người dân quan tâm, kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc. Ngoài ra, các hoạt động hòa giải ở cơ sở, tự quản cộng đồng cũng góp phần giải quyết mâu thuẫn, bất đồng, giữ gìn đoàn kết tại khu dân cư.

Chú trọng thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đã giúp xã Sáng Nhè phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó, tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền, tạo nền tảng để Sáng Nhè thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.