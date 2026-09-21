Sáng nay xảy ra 4 trận động đất ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo 4 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 20 phút 15 giây ngày 21/9, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.948° vĩ Bắc – 108.168° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất mạnh 3.0 độ ở Quảng Ngãi sáng ngày 21/9.

3 trận động đất ghi nhận lúc rạng sáng nay cụ thể là:

Lúc 3 giờ 38 phút 40 giây ngày 21/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.205° vĩ Bắc – 108.180° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Lúc 00 giờ 37 phút 28 giây ngày 21/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.829° vĩ Bắc – 108.239° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Lúc 00 giờ 10 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 21/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.978° vĩ Bắc – 108.097° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất cho biết, đây là các trận động đất kích thích, thường có cường độ yếu hoặc trung bình, ít khi gây ra thiệt hại nghiêm trọng như động đất kiến tạo tự nhiên.

Động đất kích thích xảy ra theo chu kỳ, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của các hồ chứa. Có thời kỳ động đất hoạt động yếu, có thời kỳ động đất xảy ra dồn dập.

Dự báo động đất kích thích tại khu vực này kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ.