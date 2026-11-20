Chương trình diễn ra từ 10h tại Không gian văn hóa Việt – Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, số 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Báo Văn Hóa là cơ quan thường trực của Giải. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa đất nước.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhằm lựa chọn, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch; khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Qua bốn lần tổ chức, Giải khẳng định vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành có uy tín, tạo cầu nối giữa báo chí với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều tác phẩm tham dự đã góp phần phản ánh sinh động những chuyển động của đời sống văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phát hiện mô hình hiệu quả và tham gia phản biện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, nhằm ghi nhận các sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình

Trước đó, tối 19.11, tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức cùng các bộ phận liên quan tập trung rà soát tổng thể kịch bản, trình tự các nội dung và phương án tổ chức chương trình. Các phần lễ, công bố và trao giải, cùng các tiết mục nghệ thuật được kiểm tra, phối hợp và điều chỉnh nhằm bảo đảm sự liền mạch, trang trọng và thống nhất trong toàn bộ chương trình.

Công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ buổi lễ cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Các phương án phối hợp giữa bộ phận tổ chức, dẫn chương trình, biểu diễn nghệ thuật và các lực lượng phục vụ được rà soát, bảo đảm các nội dung diễn ra đúng kịch bản, hạn chế những tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chú trọng rà soát danh sách các tác phẩm, tác giả, cơ quan báo chí đoạt giải; chuẩn bị các nội dung công bố và trao thưởng, bảo đảm tính chính xác, trang trọng. Việc đón tiếp đại biểu, khách mời và đại diện các cơ quan báo chí cũng được quan tâm, hướng tới một chương trình tổng kết được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt chương trình