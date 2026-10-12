Sáng nay tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Nội dung chương trình gồm Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tiếp theo là Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ.

Tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Theo kế hoạch, có 04 đợt xe di chuyển 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể với 33 hài cốt liệt sĩ, việc di chuyển hài cốt liệt sĩ và hoàn thành trong ngày.

Lộ trình dự kiến di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Quãng đường di chuyển dự kiến khoảng 26km, theo lộ trình từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ chính thức diễn ra này 14.10.

Số lượng hài cốt liệt sĩ an táng tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 01 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.