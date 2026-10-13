Sáng nay, tòa xét xử tài xế gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong tại Vĩnh Long

Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh; Đ.T.H

Sau 2 lần hoãn phiên toà, lúc 8h sáng 13/10, TAND khu vực 4 Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, sinh năm 1992 ra xét xử.

Ông nội (năm 1926) của bị hại sinh được gia đình đưa tới tham dự phiên toà. Ảnh: Đ.T.H

An ninh phiên toà được thắt chặt. Ảnh; Đ.T.H

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa. HĐXX hỏi bị cáo về thân nhân, bị cáo đều trả lời: Không biết! Nhưng khi HĐXX hỏi bị cáo có nghe rõ cáo trạng của Viện KSND không, thì bị cáo trả lời: Có! Ảnh: Đ.T.H

Cha và mẹ ruột của Nguyễn Văn Bảo Trung ngồi phía sau bị cáo. Ảnh: Đ.T.H

Từ trái qua phải: luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, luật sư Ngô Thái Tùng Thư, được Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM cử tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Ảnh: Đ.T.H

Các nhà báo tham dự phiên toà tại phòng xử trực tuyến phía sau. Ảnh: Đ.T.H

Hiện phiên toà đang được diễn ra, với phần luận tội của cơ quan giữ quyền công tố.

Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi và đưa thông tin mới nhất về vụ án này.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vụ việc bé gái 14 tuổi N.N.B.T bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long đúng vào ngày đầu tiên tới trường, 4/9/2024, vào ngày 28/4/2025 được quan tâm trở lại bởi một bi kịch khác.

Trước đó, ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bé gái N.N.B.T, tử vong. Theo Bản Kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ tại nạn giao thông của Đội CSGT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xác định tài xế xe tải biển kiểm soát 84C-102.77, ông Nguyễn Văn Bảo Trung, đã "vượt xe không đảm bảo an toàn" quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 17/1/2025, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định Huỷ bỏ Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 23/1/2025, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, đã ký văn bản Thông báo Về việc cơ quan này đã Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Không có sự việc phạm tội.

Ngày 10/2/2025, Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS và ngày 14/3/2025 Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 55/QĐ-VKS bác khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột của nạn nhân N.N.B.T).

Ngày 28/4/2025, cha ruột của bé gái N.N.B.T là Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, đã tới nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, dùng súng tự chế bắn vào Trung, sau đó ông Phúc đã tự sát. Sáng 29/4/2025, ông Phúc đã mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, còn tài xế Trung được cấp cứu tại bệnh viện và hiện điều trị tại nhà. Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tại thời điểm giám định, Trung được xác định mắc bệnh mất trí sau chấn thương não.

Liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh N.N.BT tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 bị can, trong đó có cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).