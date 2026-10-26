Sáng nay, Shark Bình và Mr Pips xuất hiện ở TAND TP Hà Nội

Sáng nay, 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Shark Bình bị dẫn giải đến Tòa án. Ảnh: Hoàng Huy

Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế bất hợp pháp

Đầu giờ sáng, Shark Bình, Mr Pips và hơn 100 bị cáo khác được dẫn giải tới tòa. An ninh được thắt chặt, người tham gia tố tụng, người tham gia phiên tòa phải đi qua cổng an ninh ở tầng 1 trước khi lên phòng xét xử ở tầng 3.

Phiên toà diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà.

Bị cáo Phó Đức Nam bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình bị xét xử về tội rửa tiền.

Lực lượng chức năng đưa Shark Bình lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

Các bị cáo bị xét xử về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Mr Pips bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hoàng Huy

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Bị cáo chỉ đạo thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các Bộ phận. Các nhân viên thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Mr Pips còn bị xét xử về tội rửa tiền. Ảnh: Hoàng Huy

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt là 1.559 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, mua vàng, USD và ngoại tệ khác. Với hành vi này, Phó Đức Nam bị xét xử về tội rửa tiền.

Hai nữ bị cáo được đưa lên phòng xử. Ảnh: Hoàng Huy

Shark Bình chỉ đạo làm giả dữ liệu

Từ tháng 6/2020, các bị cáo Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình đã chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng đối với ví Ngân lượng của các sàn này.

Lực lượng chức năng làm công tác kiểm tra an ninh. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng thời, Shark Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Nam và nhân viên của các sàn giao dịch thống nhất cách làm giả dữ liệu. Sau đó, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022, có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng.

Với hành vi này, Shark Bình và các bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xét xử về tội Rửa tiền.